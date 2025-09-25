ET E ROBOZÃO

Messi e Cristiano Ronaldo estão em contagem regressiva para marcas históricas; entenda

Enquanto o craque argentino se aproxima da marca de 900 gols na carreira, o português está perto do milésimo

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:08

Messi e Cristiano Ronaldo Crédito: Divulgação

No mundo do futebol, poucos nomes brilham tanto quanto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Durante mais de duas décadas, os dois dominaram o esporte, colecionando títulos, recordes e redefinindo o significado de longevidade e excelência nos gramados. Agora, ambos caminham para marcas que beiram o inimaginável: Messi se aproxima dos 900 gols na carreira, enquanto Cristiano Ronaldo está na contagem regressiva para atingir a marca de 1000 tentos.

Na última quarta-feira (24), Messi voltou a mostrar seu faro de gol ao balançar as redes duas vezes na vitória por 4x0 do Inter Miami sobre o New York City, resultado que garantiu o time nos playoffs da MLS. Com os tentos, o camisa 10 chegou a 890 gols em 1141 partidas na carreira, números que atestam sua regularidade e genialidade.

Só nesta temporada, entre clube e seleção, o craque soma 34 gols e 14 assistências em 41 jogos, provando que continua decisivo. A distribuição de seus gols mostra a grandeza de sua trajetória: foram 778 gols pelo Barcelona, 114 pela Argentina, 32 no PSG e já 66 pelo Inter Miami, onde segue escrevendo capítulos de protagonismo. O próximo desafio será neste sábado (27), contra o Toronto, pela MLS, oportunidade para seguir encurtando a distância dos 900 gols.

Enquanto isso, Cristiano Ronaldo segue mostrando que o tempo não o intimida. Aos 40 anos, o português marcou mais duas vezes na goleada do Al Nassr por 5 a 1 sobre o Al Riyadh, no último sábado (20), chegando a 945 gols na carreira. Faltam apenas 55 gols para alcançar a histórica marca do milésimo gol, um feito inédito entre os grandes nomes da era moderna do esporte.

