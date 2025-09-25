Acesse sua conta
Se recuperando de lesão, Neymar aparece de batom durante brincadeira com a filha

“Ele deixa ela fazer tudo o que quer”, entregou mãe da menina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:19

Neymar e Mavie brincando
Neymar e Mavie brincando Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi registrou um momento de brincadeira entre Neymar Jr. e a filha mais velha do casal, Mavie, de dois anos. Nas imagens publicadas na noite desta quarta-feira (24), a menina, vestida como Branca de Neve, aparece brincando no colo do pai.

“Passa mais batom nele, filha”, comenta a mamãe, acrescentando: “Ele deixa ela fazer tudo o que quer”. Apesar de Neymar tentar manter a pose de durão, pedindo para a filha respeitá-lo, Bruna o desmascara: “Fingindo que é bravo”.

Neymar, Mavie e Helena

Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar celebra Dia dos Pais com os quatro filhos por Reprodução
Neymar, Mavie e Helena por Reprodução
Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução
Neymar, Mavie e Helena por Reprodução
Helena e Mavie por Reprodução
Neymar e Mavie por Reprodução
Neymar e Helena por Reprodução
Neymar e os filhos por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
1 de 13
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi por Reprodução

O look de princesa já havia sido usado por Mavie há cerca de duas semanas, em outro registro compartilhado por Biancardi, quando pai e filha dançaram a música “Domingo de Manhã”, da dupla Marcos & Belutti, no dia 11 de setembro, aniversário de 86 anos da avó de Neymar, dona Berenice.

Nos vídeos mais recentes, Neymar aparece deitado em uma maca, com sons de aparelhos médicos ao fundo. O jogador está tratando uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, região conhecida como “motor do chute”. A previsão de retorno aos campos varia entre quatro e doze semanas.

Além de Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas; de Mel, de 1 mês, com Bruna Biancardi; e de Helena, de 1 ano, com a influenciadora Amanda Kimberlly.

