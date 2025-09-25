FLAGRA FOFO

Se recuperando de lesão, Neymar aparece de batom durante brincadeira com a filha

“Ele deixa ela fazer tudo o que quer”, entregou mãe da menina

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:19

Neymar e Mavie brincando Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Biancardi registrou um momento de brincadeira entre Neymar Jr. e a filha mais velha do casal, Mavie, de dois anos. Nas imagens publicadas na noite desta quarta-feira (24), a menina, vestida como Branca de Neve, aparece brincando no colo do pai.

“Passa mais batom nele, filha”, comenta a mamãe, acrescentando: “Ele deixa ela fazer tudo o que quer”. Apesar de Neymar tentar manter a pose de durão, pedindo para a filha respeitá-lo, Bruna o desmascara: “Fingindo que é bravo”.

Neymar, Mavie e Helena 1 de 13

O look de princesa já havia sido usado por Mavie há cerca de duas semanas, em outro registro compartilhado por Biancardi, quando pai e filha dançaram a música “Domingo de Manhã”, da dupla Marcos & Belutti, no dia 11 de setembro, aniversário de 86 anos da avó de Neymar, dona Berenice.

Nos vídeos mais recentes, Neymar aparece deitado em uma maca, com sons de aparelhos médicos ao fundo. O jogador está tratando uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, região conhecida como “motor do chute”. A previsão de retorno aos campos varia entre quatro e doze semanas.