Ancelotti revela problema com jogador brasileiro em livro: 'Eu era o chefe e tive de lembrá-lo'

A relação com dirigentes também não escapou de críticas

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:12

Carlo Ancelotti durante coletiva
Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti voltou aos holofotes não apenas por comandar a seleção brasileira, mas também pelo lançamento de sua nova biografia. No livro “O Sonho – quebrando o recorde de vitória da Champions League”, lançado nesta quinta-feira (25) em inglês, espanhol e italiano, o treinador relata passagens marcantes de sua carreira. A edição em português chega ao Brasil em 24 de novembro, pela Planeta.

Dono de uma relação especial com a Liga dos Campeões, competição na qual já foi bicampeão como jogador e cinco vezes vencedor como técnico, Ancelotti dedica as 256 páginas da obra exclusivamente ao torneio. É a quinta publicação do treinador, escrita em parceria com o professor inglês Chris Brady, e traz memórias de 26 edições disputadas, sendo 22 delas à beira do campo.

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti

É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.
Fala cinco idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês e alemão
Gosta de cozinhar e já declarou que relaxa na cozinha preparando massas
Tem uma das sobrancelhas mais famosas do futebol, apelidada de "sopracciglio" na Itália
Já treinou em todas as chamadas "Big Five Leagues" da Europa
É o único técnico a conquistar a liga nacional em cinco países diferentes
É conhecido por nunca levantar a voz nos treinos, preferindo diálogo calmo
Mantém relação muito próxima com jogadores, sendo apelidado de "paizão" por vários deles
Foi assistente de Arrigo Sacchi na seleção italiana de 1994
Publicou autobiografias em que mistura futebol e histórias pessoais, com humor e ironia
É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.

Apesar do foco maior nos jogos, o italiano também expõe bastidores. Um deles envolve Rivaldo, contratado pelo Milan após a Copa de 2002. O meia, inconformado por ir para o banco, confrontou o treinador: “Rivaldo nunca ficou no banco. Rivaldo não fica no banco”. Ancelotti não recuou. “Tudo bem. Sempre há uma primeira vez e agora é o momento certo para ser a primeira. Você vai para o banco”, recorda, frisando: “Eu era o chefe e tive de lembrá-lo disso”.

A relação com dirigentes também não escapou de críticas. No PSG, entrou em choque com Leonardo, então diretor de futebol. Antes de uma partida contra o Porto pela Champions, o brasileiro lhe deu um ultimato: “Se não vencer esta partida, você será demitido”. Para o treinador, a postura foi absurda: “Aquilo era ridículo. Disse isso ao Leonardo. Se aquela era a forma de demonstrar confiança, eu não quero continuar nem se ganharmos a Liga dos Campeões”.

Demissão dura

Outra passagem amarga descrita no livro ocorreu no Bayern de Munique, onde trabalhou entre 2016 e 2017. Diferente das saídas geralmente cordiais que marcaram sua carreira, ele classificou a demissão como a mais dura que sofreu. “Foi a demissão mais autoritária de toda a minha carreira”, afirma. Segundo ele, a pressão dos acionistas e a influência de ex-jogadores na gestão criaram um ambiente tenso.

A derrota por 3 a 0 para o PSG pela Champions, em setembro de 2017, selou sua saída. No dia seguinte, a diretoria se reuniu e decidiu que o problema era o treinador. “O desempenho do nosso time desde o início da temporada não correspondeu às nossas expectativas. A partida em Paris demonstrou claramente que precisávamos agir”, relembra a fala de Karl-Heinz Rummenigge.

Mesmo com episódios turbulentos, Ancelotti também dedica espaço a reflexões sobre futebol. Em uma delas, diz que as disputas de pênaltis são “100% psicológicas”. Para ele, não adianta treinar cobranças repetidamente, mas sim preparar o jogador para o peso do momento.

