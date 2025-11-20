SÓ RESTA VENCER

Em duelo de tricolores, Bahia enfrenta Fortaleza para voltar ao G-5

Duelo contra os cearenses ocorre nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, a partir das 18h

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 05:00

Bahia precisa vencer o Fortaleza para voltar ao G-5 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Não há outro caminho para o Bahia nesta quinta-feira (20) que seja diferente de vencer. Dentro da Arena Fonte Nova, com o apoio da torcida tricolor, contra um adversário que luta contra o rebaixamento e pressionado para voltar ao G-5, o Esquadrão encara o Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h.

Com o Botafogo vencendo o Sport, os cariocas chegaram aos 55 pontos na tabela de classificação, ultrapassando o Tricolor baiano e empurrando o time para a 6ª posição, fora da lista de times que se classificam diretamente para a Copa Libertadores. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão foi superado pelo Alvinegro na probabilidade de classificação à competição internacional, o que não ameaça a participação no torneio, mas se torna mais um desafio no objetivo de ida direta à fase de grupos.

O resultado do Botafogo coloca mais peso no clássico nordestino, principalmente pela motivação dos rivais em continuar na briga para não cair. Apesar do momento do adversário, o meia Everton Ribeiro pontua que o time precisa de atenção para não deixar a oportunidade de somar pontos em casa escapar.

“Primeiramente, a gente tem que entrar ligados, sabendo que eles estão jogando no desespero. Mas a gente também tem que se preocupar com a nossa vida. Temos um objetivo a ser cumprido. Então, vai ser um jogo difícil, como sempre foi contra o Fortaleza, uma equipe muito física. Então, a gente tem que estar atento com os contra-ataques e por isso que a gente vem treinando”, disse.

O técnico Rogério Ceni vai contar com retornos importantes para a partida. Recuperados de lesão, lateral-direito Gilberto e o zagueiro Gabriel Xavier voltam a ser relacionados, assim como o argentino Ramos Mingo, que se recuperou de uma pancada no ombro durante a Data-Fifa. Outra novidade é a presença de Luciano Juba. Apesar da convocação do lateral esquerdo para a Seleção Brasileira, o camisa 46 não foi utilizado por Carlo Ancelotti e pode ser utilizado contra o Leão do Pici.

Em contrapartida, o comandante tricolor já sabe que não conta com o meia Michel Araújo, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. De fora da temporada, Sanabria também é ausência confirmada. A dúvida, no entanto, está na presença do colombiano Santiago Arias na relação, já que o lateral jogou contra a Austrália, na última terça-feira (18).

História sendo escrita

Na curta carreira de Rogério Ceni como técnico, o ex-goleiro do São Paulo tinha o Fortaleza como time em que mais treinou. No entanto, esse posto será retirado dos cearenses e se tornará do Bahia justamente contra seu antigo clube. Com a nova partida, Ceni vai chegar a 154 partidas à frente do comando técnico do Esquadrão.

O confronto, além de ser importante para o treinador, também pode manter um tabu do duelo. O Bahia só foi superado pelo Leão do Pici apenas duas vezes jogando dentro de casa, em 1982 e 2023. Desde o último revés, foram três jogos disputados na Arena Fonte Nova, todos vencidos pelos mandantes. No geral, ocorreram 23 jogos entre as duas equipes em Salvador, com 14 triunfos do Bahia, sete empates e as duas derrotas já citadas.