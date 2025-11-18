EMOCIONADO

'Meus olhos vão brilhar', revela Caio Alexandre sobre volta ao Bahia após lesão

Com a presença do volante tricolor, Esquadrão recebe o Fortaleza na quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:59

Caio Alexandre comemorou o retorno aos gramados após lesão sofrida Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A lesão de Caio Alexandre foi uma dentre outras ausências enfrentadas pelo Bahia na reta final da temporada. Titular indiscutível do Esquadrão, a tendência é de que o volante volte a ganhar minutos nesta quinta-feira (20), quando os tricolores recebem o Fortaleza na Arena Fonte Nova. O retorno do camisa 19 na 34ª rodada vai dar fim a um período de quase três meses do atleta sem entrar em campo. Durante entrevista coletiva realizada na Cidade Tricolor, o meio-campista confessou que o tempo parado não foi fácil de enfrentar e revelou ansiedade em voltar a jogar na Fonte Nova.

"Foi um período muito difícil. Ficar fora dos jogos foi muito ruim. Desde que cheguei aqui joguei uma temporada inteira sem lesão, até o meio dessa temporada também sem nenhum tipo de lesão, passei a marca de 100 jogos. E logo depois disso tive uma lesão um pouco séria na minha perna. Mas foi um período de muito aprendizado, um período que renovei minha mente, me apeguei mais com os meus familiares, me apeguei mais a Deus e eu acho que foi importante esse processo para que eu pudesse voltar hoje e reencontrar o torcedor", iniciou.

"É um momento sempre especial [voltar à Fonte Nova]. É a minha casa, onde eu me sinto bem, e eu tenho certeza que quinta-feira os torcedores farão uma grande festa para nos apoiar. Meus olhos vão brilhar quando eu entrar em campo. Se Deus quiser, tomara que eu possa ajudar o Bahia a triunfar e a gente seguir firme na busca da Libertadores", complementou.

Dentro do tempo de recuperação, a Data-Fifa foi importante para que o Esquadrão voltasse a contar com o seu volante titular. De acordo com o jogador, o clube usou o período sem jogos para treinar e recuperar a forma física de atletas com alta minutagem na temporada ou daqueles com lesões ainda não totalmente recuperadas, como foi o caso de Caio Alexandre. O volante, inclusive, se diz preparado para jogar contra o time cearense.

"Eu estou muito bem, venho trabalhando muito forte. Me dediquei muito nessa transição. Também tenho que dar os parabéns ao clube e aos fisioterapeutas do departamento médico que me ajudaram muito para que eu voltasse em plenas condições. Foram trabalhos diários aqui com muito calor e a gente conseguiu adquirir um ritmo físico bem legal", contou o jogador.

Enquanto esteve ausente, a vaga deixada por Caio Alexandre foi ocupada pelo volante uruguaio Nicolás Acevedo, que correspondeu à altura e foi elogiado em mais de uma oportunidade pelo técnico Rogério Ceni. Apesar de cumprirem função semelhante no esquema do Bahia, o camisa 19 pontuou que pode jogar ao lado do companheiro.

"Eu e o Nico somos jogadores com a característica pouco diferente. Se for da ideia de jogo do professor, que a gente possa jogar junto. Seria uma honra. Se a escolha for por um ou por outro, tenho a certeza que o Bahia vai estar bem representado, vai de acordo com o que o jogo vai pedir. Trabalhamos aqui no clube juntos, um contra o outro, uma disputa muito leal. Eu sei da qualidade dele, ele sabe da minha. Com isso, só tem a ganhar o Bahia", explicou.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Caio Alexandre

O que sua função acrescenta ao Bahia

"Eu acho que eu sou um jogador que jogo muito mais para a equipe, eu acho que é minha função dentro do campo para potencializar os meus companheiros. Eu sempre deixei bem claro aqui nas entrevistas que eu não sou o mais rápido, não sou o mais forte, mas eu tento pensar o jogo além para que os meus companheiros estejam numa condição boa, como é o caso do Everton [Ribeiro], como é o caso de Jean [Lucas], o Cauly, o Willian [José], que eu tento preparar a jogada para que eles possam ter sucesso lá na frente. Então, a gente que joga um pouco mais central na parte central do campo, tem que pensar o jogo dessa forma, às vezes não pensar em si, pensar na equipe. Então, eu fico feliz por ter esse aproveitamento, um aproveitamento bom aqui no clube. Desde que eu cheguei sou muito feliz aqui, e eu acho que isso também ajuda a me conectar com meus companheiros para que a gente possa ter sucesso".

Projeção para o Bahia nas próximas temporadas