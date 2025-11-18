Bahia inicia venda de ingressos para o confronto contra o Fortaleza: veja valores e onde comprar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:13
O torcedor do Bahia já pode garantir presença no reencontro com o time na Arena Fonte Nova. Após duas partidas fora de casa e a pausa para a Data Fifa, o Tricolor volta a atuar diante da sua torcida depois de mais de duas semanas, nesta quinta-feira (20), contra o Fortaleza, às 18h, em duelo pela 34ª rodada do Brasileirão.
A venda de ingressos para o confronto contra o Laion para o público geral começou nesta terça-feira (18) e ocorre exclusivamente pela internet. Os associados tiveram acesso antecipado desde a última quinta-feira, enquanto os demais torcedores puderam iniciar a compra nesta terça. O processo online seguirá disponível até as 19h do dia da partida e exige cadastro prévio da biometria facial.
Torcida do Bahia
Com promoção no setor Sudeste, os preços variam entre R$ 20 e R$ 300. Crianças de até 11 anos seguem com direito à gratuidade, e os sócios continuam podendo realizar o check-in.
Últimos cinco jogos do Bahia na Série A 2025
O Bahia chega ao confronto na 5ª colocação, com 53 pontos, após empatar com o Internacional antes da pausa. A briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores segue acirrada, com Botafogo e Fluminense na perseguição. Um triunfo nesta rodada pode dar novo fôlego ao Tricolor, enquanto um tropeço aumenta a pressão na reta final.