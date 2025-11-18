Acesse sua conta
Bahia inicia venda de ingressos para o confronto contra o Fortaleza: veja valores e onde comprar

Válida pela 34ª rodada da Série A, a partia está marcada para esta quinta-feira (20), às 18h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:13

Crédito: San Júnior/Divulgação

O torcedor do Bahia já pode garantir presença no reencontro com o time na Arena Fonte Nova. Após duas partidas fora de casa e a pausa para a Data Fifa, o Tricolor volta a atuar diante da sua torcida depois de mais de duas semanas, nesta quinta-feira (20), contra o Fortaleza, às 18h, em duelo pela 34ª rodada do Brasileirão.

A venda de ingressos para o confronto contra o Laion para o público geral começou nesta terça-feira (18) e ocorre exclusivamente pela internet. Os associados tiveram acesso antecipado desde a última quinta-feira, enquanto os demais torcedores puderam iniciar a compra nesta terça. O processo online seguirá disponível até as 19h do dia da partida e exige cadastro prévio da biometria facial.

Valores dos ingressos

Com promoção no setor Sudeste, os preços variam entre R$ 20 e R$ 300. Crianças de até 11 anos seguem com direito à gratuidade, e os sócios continuam podendo realizar o check-in.

  • Cadeira Superior Norte – R$ 80 (meia R$ 40)
  • Cadeira Superior Leste – R$ 84 (meia R$ 4)
  • Cadeira Norte – R$ 100 (meia R$ 50)
  • Cadeira Leste – R$ 110 (meia R$ 55)
  • Cadeira Especial Inferior – R$ 140 (meia R$ 70)
  • Cadeira Sudeste – R$ 110 (meia R$ 55)
  • Cadeira Sudeste promocional – R$ 40 (meia R$ 20)
  • Lounge Premium – R$ 300
  • Lounge Criança – R$ 180
  • Visitante – R$ 140 (meia R$ 70)

O Bahia chega ao confronto na 5ª colocação, com 53 pontos, após empatar com o Internacional antes da pausa. A briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores segue acirrada, com Botafogo e Fluminense na perseguição. Um triunfo nesta rodada pode dar novo fôlego ao Tricolor, enquanto um tropeço aumenta a pressão na reta final.

