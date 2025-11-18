DE VOLTA AO LAR

Bahia inicia venda de ingressos para o confronto contra o Fortaleza: veja valores e onde comprar

Válida pela 34ª rodada da Série A, a partia está marcada para esta quinta-feira (20), às 18h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:13

Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: San Júnior/Divulgação

O torcedor do Bahia já pode garantir presença no reencontro com o time na Arena Fonte Nova. Após duas partidas fora de casa e a pausa para a Data Fifa, o Tricolor volta a atuar diante da sua torcida depois de mais de duas semanas, nesta quinta-feira (20), contra o Fortaleza, às 18h, em duelo pela 34ª rodada do Brasileirão.

A venda de ingressos para o confronto contra o Laion para o público geral começou nesta terça-feira (18) e ocorre exclusivamente pela internet. Os associados tiveram acesso antecipado desde a última quinta-feira, enquanto os demais torcedores puderam iniciar a compra nesta terça. O processo online seguirá disponível até as 19h do dia da partida e exige cadastro prévio da biometria facial.

Valores dos ingressos

Com promoção no setor Sudeste, os preços variam entre R$ 20 e R$ 300. Crianças de até 11 anos seguem com direito à gratuidade, e os sócios continuam podendo realizar o check-in.

Cadeira Superior Norte – R$ 80 (meia R$ 40)

Cadeira Superior Leste – R$ 84 (meia R$ 4)

Cadeira Norte – R$ 100 (meia R$ 50)

Cadeira Leste – R$ 110 (meia R$ 55)

Cadeira Especial Inferior – R$ 140 (meia R$ 70)

Cadeira Sudeste – R$ 110 (meia R$ 55)

Cadeira Sudeste promocional – R$ 40 (meia R$ 20)

Lounge Premium – R$ 300

Lounge Criança – R$ 180

Visitante – R$ 140 (meia R$ 70)

