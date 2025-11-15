COMPARE OS NÚMEROS

Veja onde estava Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Rubro-negro continua em batalha contra o rebaixamento, enquanto Bahia ascendeu em relação a campanhas antigas

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:00

Como estava Bahia e Vitória na 33ª rodada da Série A nas últimas edições do campeonato Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Letícia Martins/EC Bahia

Para Bahia e Vitória, as últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro são de grande importância para os clubes baianos conquistarem seus respectivos objetivos, o que pode acontecer caso a dupla Ba-Vi mantenha suas posições na tabela ao fim da competição. Atualmente na 33ª rodada, tanto tricolores quanto rubro-negros podem olhar suas campanhas em outras edições da Série A para entender o momento de cada um.

Brigar contra o rebaixamento. É esse o cenário vivido pelo Leão neste e nos últimos cinco Brasileiros disputados pelo clube. A 16ª colocação é um respiro para os rubro-negros, que estão há duas rodadas fora do Z-4. No entanto, o secador está ligado para o confronto entre Santos e Palmeiras. O jogo atrasado pode devolver o Vitória para a zona de rebaixamento caso o Peixe vença a partida na Vila Belmiro neste sábado (15).

Com 51,7% de probabilidade de queda, segundo cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a luta contra a degola ainda está aberta para os rubro-negros. Considerando as pontuações somadas nos 33 primeiros jogos da primeira divisão das últimas cinco edições disputadas pelo Vitória, a atual campanha só não é pior que o rendimento em 2018 e 2014, anos em que o clube caiu para a Série B.

Em 2014, o Rubro-negro tinha um ponto a menos, enquanto está empatado em pontos com a campanha de 2018. A diferença é a posição na tabela de classificação e a quantidade de partidas vencidas. Ao contrário de seus últimos dois rebaixamentos, o Vitória ganhou apenas oito confrontos até a atual rodada, enquanto já tinha vencido nove vezes nas duas temporadas citadas. O equilíbrio vem dos 11 empates em 2025, contra oito em 2018 e sete em 2014.

A atual campanha, por outro lado, supera o histórico recente no número de derrotas, que é o menor desde 2014. O Leão saiu de campo derrotado apenas 14 vezes na atual temporada. Já em relação ao posicionamento do time na tabela, os comandados de Jair Ventura se espelham no ano passado, quando o clube estava na 13ª colocação com 38 pontos.

Tricolor em ascensão

A missão do Bahia é se classificar diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. A meta foi estabelecida e reforçada por diferentes jogadores ao longo da competição. Com a final do torneio internacional sendo composta por dois brasileiros, o G-4 se tornou G-5, o que aumentou as chances do Esquadrão completar a tarefa ao final da competição.

Justamente na 5ª posição, os tricolores possuem 98% de probabilidade de disputar a Libertadores na próxima temporada, de acordo com a UFMG. Apesar da posição, o clube está sendo seguido de perto por Botafogo e Fluminense. A dupla carioca está separada do Bahia por um e dois pontos, respectivamente.

Para o Tricolor se manter dentro do G-5, os comandados de Rogério Ceni vão precisar se espelhar na campanha desta temporada, já que o ano de 2025 conta com o melhor rendimento do clube nas primeiras 33 rodadas, desde a implantação do atual formato de pontos corridos.

Superior às suas últimas cinco campanhas na primeira divisão, o Bahia tem mais pontos somados, mais triunfos e menos derrotas, além de também ocupar uma posição melhor. A única estatística inferior é o número de empates. Em 2025, até então, o Esquadrão empatou oito vezes, enquanto o time fez nove jogos com o placar igualado em 2021 e 11 em 2019.

Outro ponto de comparação é a ascensão tricolor durante os últimos anos. De 2020 até 2023, o Bahia brigava contra o fantasma do rebaixamento, como visto pelas posições que o clube ocupava ao fim da competição nacional. 2021, inclusive, marca o rebaixamento mais recente da história do Esquadrão. 2019, no entanto, o clube estava na 9ª posição ao fim da 33ª rodada, situação parecida com a temporada passada, quando o time estava em 8º.

Números da dupla Ba-Vi após 33 rodadas nos últimos cinco Brasileiros disputados

Vitória

2025 - 35 pontos na 16ª posição, com 8 vitórias, 11 empates e 14 derrotas

2024 - 38 pontos na 13ª posição, com 11 vitórias, 5 empates e 17 derrotas

2018 - 35 pontos na 18ª posição, com 9 vitórias, 8 empates e 16 derrotas (ano de rebaixamento)

2017 - 38 pontos na 16ª posição, com 10 vitórias, 8 empates e 15

2016 - 36 pontos na 17ª posição, com 9 vitórias, 9 empates e 15 derrotas

2014 - 34 pontos na 17ª posição, com 9 vitórias, 7 empates e 17 derrotas (ano de rebaixamento)