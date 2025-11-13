LEMBRA DELE?

Ex-Bahia se estabelece como destaque no futebol israelense

Matheus Davó, que passou pelo Bahia em 2022, está tendo grande começo no Maccabi Netanya

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:15

Matheus Davó em ação pelo Maccabi Netanya Crédito: Reprodução

Artilheiro e um dos jogadores mais queridos pela torcida do Bahia durante a campanha do acesso à Série A em 2022, o atacante Matheus Davó precisou de pouco tempo para cair nas graças dos torcedores do Maccabi Netanya, de Israel. Apenas dois meses após sua chegada, o brasileiro de 26 anos já se firmou como uma das principais peças do time e um dos nomes mais admirados pela torcida.

Matheus Davó nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em grande fase, Davó soma cinco gols e duas assistências em oito jogos nesta temporada, um dos tentos, marcado de bicicleta, ganhou destaque nas redes sociais. O atacante chegou ao futebol israelense em setembro, após encerrar sua passagem pelo Remo, e neste mesmo ano também havia defendido as cores do Mirassol.

A bicicleta, aliás, não é novidade no repertório de Davó. Quando ainda vestia a camisa do Bahia, o atacante marcou um gol parecido na Copa do Brasil, em derrota por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

MEU DEUS, que golaço foi esse do Matheus Davó!



O Esquadrão vai levando a partida para os pênaltis!



Portal da Torcida

Mesmo assim, o gol mais marcante da passagem do atacante pelo Esquadrão não foi esse. O momento mais lembrado pela torcida tricolor é o gol nos acréscimos na vitória de virada por 2x1 sobre o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B de 2022, que fez a Arena Fonte Nova explodir em festa.

Bahia 2 x 1 Criciúma

Matheus Davó virando o jogo aos 49 do 2° tempo e a Fonte Nova tendo um orgasmo coletivo

Emprestado pelo Corinthians, Davó disputou 38 partidas pelo Bahia naquela temporada, marcando 10 gols e dando quatro assistências, desempenho que o transformou em peça-chave na campanha do acesso.