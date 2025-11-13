Ex-Bahia se estabelece como destaque no futebol israelense

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:15
Artilheiro e um dos jogadores mais queridos pela torcida do Bahia durante a campanha do acesso à Série A em 2022, o atacante Matheus Davó precisou de pouco tempo para cair nas graças dos torcedores do Maccabi Netanya, de Israel. Apenas dois meses após sua chegada, o brasileiro de 26 anos já se firmou como uma das principais peças do time e um dos nomes mais admirados pela torcida.
Em grande fase, Davó soma cinco gols e duas assistências em oito jogos nesta temporada, um dos tentos, marcado de bicicleta, ganhou destaque nas redes sociais. O atacante chegou ao futebol israelense em setembro, após encerrar sua passagem pelo Remo, e neste mesmo ano também havia defendido as cores do Mirassol.
A bicicleta, aliás, não é novidade no repertório de Davó. Quando ainda vestia a camisa do Bahia, o atacante marcou um gol parecido na Copa do Brasil, em derrota por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.
Mesmo assim, o gol mais marcante da passagem do atacante pelo Esquadrão não foi esse. O momento mais lembrado pela torcida tricolor é o gol nos acréscimos na vitória de virada por 2x1 sobre o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B de 2022, que fez a Arena Fonte Nova explodir em festa.
Emprestado pelo Corinthians, Davó disputou 38 partidas pelo Bahia naquela temporada, marcando 10 gols e dando quatro assistências, desempenho que o transformou em peça-chave na campanha do acesso.
Desde sua saída do clube baiano, após o fim do contrato de empréstimo, o atacante teve dificuldade em se firmar. Passou por Corinthians, Cruzeiro, Pafos (Chipre), América-MG, Mirassol e Remo até reencontrar o bom momento no Maccabi Netanya. Agora, vive novamente o protagonismo que o torcedor tricolor tanto se acostumou a ver.