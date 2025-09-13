PORRADARIA

Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

Partida entre Coritiba e Goiás teve seis expulsões



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:36

Filipe Machado, Clayson e Yuri Castilho foram expulsos na confusão Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O clima tenso que marcou o empate sem gols entre Coritiba e Goiás, nesta sexta-feira (12), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, terminou em confusão generalizada após o apito final da partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda não se sabe ao certo o que deu início à briga, mas o fato é que a confusão rapidamente tomou conta do gramado, envolvendo jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes. O tumulto durou cerca de dez minutos e provocou um verdadeiro corre-corre dentro de campo.

Quando a situação foi controlada e os times já se encaminhavam para os vestiários, o árbitro Alex Gomes Stéfano (RJ) consultou o VAR, reviu as imagens e decidiu expulsar seis atletas — três de cada lado. Entre os punidos, estavam quatro jogadores com passagens por Bahia ou Vitória.

Do lado do Coritiba, receberam cartão vermelho Clayson, ex-Bahia entre 2020 e 2022; Filipe Machado, que teve rápida passagem pelo Vitória em 2024; e Yury Castilho, lembrado pela torcida rubro-negra pelo gol que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia no jogo de ida da final do Baianão de 2024. Também em campo estava o lateral Zeca, responsável pela assistência nesse gol histórico.

Pelo Goiás, os expulsos foram Marcão, Benítez e o baiano Anselmo Ramon, natural de Camaçari e ex-Vitória em 2019. A equipe esmeraldina ainda contou com outros nomes ligados ao futebol baiano: Wellington Rato e Willean Lepo, ambos pertencentes ao Vitória e emprestados ao clube; além de Rodrigo Andrade e Lucas Ribeiro, que já defenderam o Rubro-Negro. No banco de reservas, figuravam ainda dois ex-Bahia: o zagueiro Titi e o atacante Arthur Caíke.