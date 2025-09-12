Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Retorno de Arias e DM cheio marcam reapresentação do Bahia antes de duelo com o Cruzeiro

Lateral está de volta após servir a Colombia e oito atletas estão entre a fase de transição e em recuperação de lesão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:47

Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (12), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. A principal novidade foi a presença de Santiago Arias, que retornou aos treinos depois de defender a seleção colombiana nas Eliminatórias. Por outro lado, o departamento médico continua movimentado.

Em fase de transição física após lesões, Kanu, Ruan Pablo, Erick e Caio Alexandre deram prosseguimento ao processo de recuperação. Já Ademir e Erick Pulga seguiram os tratamentos no DM tricolor. Desfalque na eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil por conta de uma entorse no joelho esquerdo, Tiago realizou atividades na academia e sessões de fisioterapia.

Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil

Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 9
Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o restante do grupo à disposição, o técnico Rogério Ceni comandou um treino com bola dividido em duas etapas. Na primeira, promoveu um trabalho técnico em espaço reduzido, com quatro traves e posse de bola como foco, dividindo o elenco em dois times. Em seguida, abriu mais o campo para uma atividade de 7 contra 7, intensificando a movimentação ofensiva e defensiva.

O Bahia ocupa a 4ª colocação, com 36 pontos, e busca levantar a poeira após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, mostrando que segue firme na briga pelo G-4. A missão, no entanto, será das mais difíceis. O Cruzeiro, vice-líder com 44 pontos, persegue de perto o líder Flamengo e soma sete partidas seguidas sem perder como visitante.

Em busca da recuperação, o Esquadrão volta aos treinos neste sábado (13), na Cidade Tricolor, e no domingo (14) finaliza a preparação para o confronto diante da torcida na Fonte Nova.

Leia mais

Imagem - Bahia vence fora de casa e larga na frente na final da Copa do Nordeste sub-20

Bahia vence fora de casa e larga na frente na final da Copa do Nordeste sub-20

Imagem - Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Imagem - Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'

Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'

Mais recentes

Imagem - Vitória tem cinco reforços importantes para duelo contra o Fortaleza

Vitória tem cinco reforços importantes para duelo contra o Fortaleza
Imagem - Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro

Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro
Imagem - Empresário de Salvador é alvo de investigação por tentar manipular partida de futebol

Empresário de Salvador é alvo de investigação por tentar manipular partida de futebol

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro