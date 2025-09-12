DE VOLTA AOS TREINOS

Retorno de Arias e DM cheio marcam reapresentação do Bahia antes de duelo com o Cruzeiro

Lateral está de volta após servir a Colombia e oito atletas estão entre a fase de transição e em recuperação de lesão

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:47

Reapresentação do Bahia após eliminação na Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (12), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. A principal novidade foi a presença de Santiago Arias, que retornou aos treinos depois de defender a seleção colombiana nas Eliminatórias. Por outro lado, o departamento médico continua movimentado.



Em fase de transição física após lesões, Kanu, Ruan Pablo, Erick e Caio Alexandre deram prosseguimento ao processo de recuperação. Já Ademir e Erick Pulga seguiram os tratamentos no DM tricolor. Desfalque na eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil por conta de uma entorse no joelho esquerdo, Tiago realizou atividades na academia e sessões de fisioterapia.

Com o restante do grupo à disposição, o técnico Rogério Ceni comandou um treino com bola dividido em duas etapas. Na primeira, promoveu um trabalho técnico em espaço reduzido, com quatro traves e posse de bola como foco, dividindo o elenco em dois times. Em seguida, abriu mais o campo para uma atividade de 7 contra 7, intensificando a movimentação ofensiva e defensiva.

O Bahia ocupa a 4ª colocação, com 36 pontos, e busca levantar a poeira após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, mostrando que segue firme na briga pelo G-4. A missão, no entanto, será das mais difíceis. O Cruzeiro, vice-líder com 44 pontos, persegue de perto o líder Flamengo e soma sete partidas seguidas sem perder como visitante.