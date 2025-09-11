Acesse sua conta
Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'

Clube carioca ironiza lema da torcida baiana usando frase de Nelson Rodrigues

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:52

Canobbio e Jean Lucas
Canobbio e Jean Lucas Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense aproveitou a vitória sobre o Bahia para provocar o adversário nas redes sociais. Após o apito final do duelo desta quarta-feira (10), o tricolor carioca publicou uma célebre frase do escritor e jornalista Nelson Rodrigues, conhecido torcedor do clube, transformando o post em uma brincadeira dirigida ao Esquadrão. "O Fluminense é o único time tricolor do mundo. O resto são só times de três cores", diz a fala de Rodrigues.

A publicação também faz uma referência indireta ao lema que ganhou força entre os torcedores do Bahia nos últimos anos. A frase “o Bahia é o mundo” costuma ser usada pela torcida azul, vermelha e branca para enaltecer o clube, mas o Fluminense utilizou a citação de Rodrigues de forma sutil para alfinetar o time baiano.

O Fluminense eliminou o Bahia da Copa do Brasil após vencer por 2 a 0 no Maracanã. O Bahia havia vencido a partida de ida, na Fonte Nova, por 1 a 0, e jogava por um empate para se classificar a uma inédita semifinal do torneio, mas não conseguiu segurar o tricolor carioca, que marcou duas vezes no segundo tempo, com gols de Canobbio e Jean Lucas, encerrando o sonho do Esquadrão.

