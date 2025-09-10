Com postura apática, Bahia perde para o Fluminense e é eliminado da Copa do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:56
A missão do Bahia no Rio de Janeiro não era fácil. Com vários desfalques, a equipe precisava apenas do empate contra o Fluminense para ir pela primeira vez a semifinal da Copa do Brasil, já que havia vencido a primeira partida por 1x0. Com uma postura apática em campo, o tricolor foi pressionado desde o primeiro minuto, perdeu por 2x0 e deu adeus ao sonho do título nacional.
Com o resultado, o tricolor para pela 10ª vez nas quartas de final da competição. A eliminação é a terceira seguida do clube nesta fase, já que ficou entre os oito melhores em 2023 e 2024. A equipe volta a campo na próxima segunda (15), quando recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O técnico Rogério Ceni fez apenas uma alteração na equipe venceu a primeira partida do confronto com a entrada de Michel Araújo no lugar de Cauly. Se em Salvador, o Bahia teve mais posse de bola, a partida do Rio começou o Fluminense pressionando a saída de bola do Bahia e tentando ameaçar a meta baiana. O Esquadrão buscava sair trocando passes, mas não conseguia passar do meio de campo.
Aos 3, o tricolor carioca teve a primeira oportunidade, após Canobbio chutar cruzado para a defesa de Ronaldo. Minutos depois, Thiago Silva subiu mais alto que a defesa em cobrança de falta e testou firme, mas a bola passou por cima.
O Flu cercava a área do Bahia, que não conseguia encontrar meios de escapar da pressão do adversário. A primeira chegada baiana ocorreu aos 15, quando Michel Araújo interceptou passe no campo de ataque e tentou de fora, mas a bola passou longe do gol.
O time carioca seguia com a posse de bola, enquanto o Bahia tentava escapar em contra-ataques. A torcida empurrava a equipe da casa, que não conseguia chegar ao ataque com efetividade. Com 35, Nonato tentou de longe para defesa do arqueiro baiano.
Mesmo em menor número, os torcedores baianos se faziam presentes no Maracanã. A equipe não correspondia dentro de campo e sofria para sair do campo de defesa. O primeiro tempo seguia sem oportunidades para ambos os lados até que Thiago Silva arriscou de fora sem sustos para Ronaldo. Na sequência, Kayky escapou em velocidade e tentou surpreender o goleiro Fábio, que fez uma boa defesa.
O Bahia voltou do intervalo com Sanabria no lugar de Kayky. A entrada permitiu que o time baiano tentasse escapar em velocidade, enquanto o Flu tentava manter a pressão. Aos 9, Michel Araújo interceptou cruzamento com o braço e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Canobbio bateu forte e abriu o placar.
Rogério Ceni tentou responder colocando Iago Borduchi e Cauly nos lugares de Michel Araújo e Willian José, respectivamente. O Flu seguia com a bola e pressionava o Esquadrão, que não conseguia sair do seu campo. Ainda assim, a equipe carioca não consguia levar perigo ao goleiro do Bahia. Vendo a apatia do time baiano, Ceni lançou Rezende no lugar de Acevedo, que estava pendurado.
Aos 36, o Fluminense assustou em chute de Martinelli da intermediária, para fora. Logo depois, os cariocas foram premiados pelo esforço no duelo. Em cobrança de falta, Thiago Silva subiu no segundo andar e cabeçeou sem chances para Ronaldo. Fluminense 2x0 e com um pé na semifinal.
Sem muitas opções, restou a Rogério Ceni lançar Juninho no lugar de Éverton Ribeiro. Sonhando com um gol heróico, que levaria a decisão para os pênaltis, o Bahia se lançou ao ataque e tentou assustar o adversário, mas sem sucesso. No final, ficou a festa do Fluminense que avança na Copa do Brasil.
Fluminense x Bahia – Quartas de final da Copa do Brasil (volta)
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Acosta); Canobbio (Ignácio), Serna (Keno) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Éverton Ribeiro (Juninho) e Michel Araújo (Iago Borduchi); Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro
Gols: Canobbio aos 9 e Thiago Silva aos 38 do segundo tempo
Cartões amarelos: Canobbio e Freytes (Fluminense); Acevedo, Kayky, Ronaldo e Iago Borduchi (Bahia)
Público: 48.699 presentes
Renda: R$ 1.980.099,50
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back (trio de São Paulo)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)