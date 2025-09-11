PIVESTES DE AÇO

Bahia vence fora de casa e larga na frente na final da Copa do Nordeste sub-20

O Esquadrãozinho derrotou o Ceará por 2x1 no jogo de ida da decisão

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:49

Bahia venceu o Ceará por 2x1 na Copa do Nord Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste no profissional, o Bahia deu um passo importante rumo ao bi da competição regional no sub-20. Na noite da última quarta-feira (10), os Pivetes de Aço foram até o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e venceram o Ceará por 2 a 1, abrindo vantagem na decisão da “Lampions” da categoria.

Com gols de João Andrade e Dell, o Tricolor garantiu o triunfo fora de casa e agora precisa apenas de um empate para levantar a taça diante da sua torcida. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (17), às 15h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se perder por dois, a equipe cearense leva a taça.

O Ceará começou pressionando e chegou a balançar as redes logo no início, mas o gol de Aluísio Neto foi anulado porque a bola havia saído pela lateral antes do cruzamento. Pouco depois, o Bahia equilibrou as ações e encontrou o caminho para o primeiro gol. Aos 14 minutos, João Andrade bateu falta com categoria e abriu o placar: 1 a 0.

O empate do Vovô veio rapidamente. Aos 18, Giulio recebeu dentro da área, driblou o marcador e finalizou para deixar tudo igual: 1 a 1. O duelo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o Bahia foi mais eficiente. Aos 41, David Martins arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Dell aproveitou para recolocar o Esquadrão na frente.