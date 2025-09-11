Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia vence fora de casa e larga na frente na final da Copa do Nordeste sub-20

O Esquadrãozinho derrotou o Ceará por 2x1 no jogo de ida da decisão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:49

Bahia venceu o Ceará por 2x1 na Copa do Nord
Bahia venceu o Ceará por 2x1 na Copa do Nord Crédito: Divulgação/EC Bahia

Após conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste no profissional, o Bahia deu um passo importante rumo ao bi da competição regional no sub-20. Na noite da última quarta-feira (10), os Pivetes de Aço foram até o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e venceram o Ceará por 2 a 1, abrindo vantagem na decisão da “Lampions” da categoria.

Com gols de João Andrade e Dell, o Tricolor garantiu o triunfo fora de casa e agora precisa apenas de um empate para levantar a taça diante da sua torcida. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (17), às 15h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se perder por dois, a equipe cearense leva a taça.

Leia mais

Imagem - Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Imagem - Ceni lamenta derrota e critica atuação do Bahia contra o Fluminense: 'Não jogamos absolutamente nada'

Ceni lamenta derrota e critica atuação do Bahia contra o Fluminense: 'Não jogamos absolutamente nada'

Imagem - Luciano Juba lamenta eliminação na Copa do Brasil e volta o foco para o Brasileirão

Luciano Juba lamenta eliminação na Copa do Brasil e volta o foco para o Brasileirão

O Ceará começou pressionando e chegou a balançar as redes logo no início, mas o gol de Aluísio Neto foi anulado porque a bola havia saído pela lateral antes do cruzamento. Pouco depois, o Bahia equilibrou as ações e encontrou o caminho para o primeiro gol. Aos 14 minutos, João Andrade bateu falta com categoria e abriu o placar: 1 a 0.

O empate do Vovô veio rapidamente. Aos 18, Giulio recebeu dentro da área, driblou o marcador e finalizou para deixar tudo igual: 1 a 1. O duelo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o Bahia foi mais eficiente. Aos 41, David Martins arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Dell aproveitou para recolocar o Esquadrão na frente.

Na etapa final, o Ceará passou a ter mais posse de bola e pressionou em busca da igualdade. Os donos da casa tiveram boas oportunidades, mas pararam na defesa tricolor e no goleiro Victor, que fez grandes intervenções. O Bahia, por sua vez, quase ampliou em chute de Daniel Lima de fora da área, defendido por Gustavo Martins.

Mais recentes

Imagem - Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista
Imagem - Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'

Após eliminar o Bahia, Fluminense provoca: 'Único tricolor do mundo'
Imagem - Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista