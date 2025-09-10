APÓS ELIMINAÇÃO

Ceni lamenta derrota e critica atuação do Bahia contra o Fluminense: 'Não jogamos absolutamente nada'

Bahia foi derrotado pelo Fluminense por 2x0 e deu adeus a Copa do Brasil

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:35

Rogério Ceni criticou a postura da equipe em campo Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A derrota para o Fluminense por 2x0 eliminou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Com gols de Canobbio, em cobrança de pênalti, e Thiago Silva, a equipe carioca virou o confronto, após perder por 1x0 na partida de ida, e avançou para a semifinal da competição.

Em coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni criticou duramente a postura da equipe no duelo. “Não jogamos absolutamente nada. Não conseguimos ter o controle de jogo, tivemos pouca coragem para jogar o futebol que estamos acostumados. Acho que defendemos bem durante boa parte do jogo, mas com a bola fomos praticamente nulos”, afirmou.

A postura apática do time se traduz nos números. Com apenas duas finalizações durante o jogo, sendo uma no gol, o Bahia não conseguiu levar perigo ao Fluminense. O goleiro Fábio foi acionado apenas uma vez no duelo, ao defender um chute de Kayky ao final do primeiro tempo.

“Não consigo te explicar. Trabalhamos durante a semana as possibilidades de saída e de construção de jogo. Lógico que tem o mérito do Fluminense na força e na marcação, de não nos deixar trocar tanto a bola, mas procuramos muito pouco o jogo. Perder faz parte, mas não produzimos nada, lutamos pouco, não tivemos nem competitividade, que é o mínimo que se espera de uma competição de mata-mata", continuou.

Desfalcado, o tricolor não conseguiu fazer valer a vantagem conquistada na primeira partida do confronto, quando venceu por 1x0 na Arena Fonte Nova. Naquele duelo, a equipe teve dificuldades, mas conseguiu criar algumas oportunidades de perigo, o que não aconteceu no Maracanã.

“Não podemos jogar de uma maneira em casa e de uma forma totalmente distinta fora. Você pega o Fluminense, tivemos um jogo parelho lá (em Salvador), foi 50/50, mas não podemos vir aqui e não ter a bola. Temos que criar mais casca, vir e competir mais do que fizemos hoje. Lógico que tivemos desfalques, mas, de maneira geral, poucos tiveram a intenção de jogar. Faltou muita coisa hoje”, disse.

O Flu abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com Canobbio convertendo cobrança de pênalti após toque de mão de Michel Araújo na grande área. Aos 38, Thiago Silva testou forte em cobrança de falta e fez o gol que classificou os donos da casa.

“O Thiago não pode estar sozinho, livre de marcação. Se você pegar o jogo inteiro, ele teve marcação individualizada, exceto no gol. O pênalti foi uma infelicidade, em uma bola fraca que bateu no braço. Foi uma combinação de erros grotescos e fatais, azar e com a bola, não fizemos nada”, falou.

Agora, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima segunda (15), quando recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 23ª rodada da competição.