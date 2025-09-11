Acesse sua conta
Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Lucho Rodríguez, Biel e Thaciano são as maiores vendas da história do Esquadrão e estão entre as principais da região

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:29

Biel, Lucho e Thaciano
Biel, Lucho e Thaciano Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com a confirmação da saída de Lucho Rodriguez para o Neom FC, da Arábia Saudita, por € 22 milhões (R$ 139,3 milhões), o Bahia não apenas realizou a maior venda de sua história, como também a maior de todos os clubes do Nordeste. Mas o uruguaio não foi o único grande negócio da temporada: as transferências de Biel para o Sporting e de Thaciano para o Santos também entraram para o grupo das cinco maiores da região.

Vendas mais caras do futebol nordestino

Lucho Rodríguez - do Bahia para o Neom SC por R$ 139,9 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Pedro Lima - do Sport para o Wolverhampton por R$ 61 milhões por Paulo Paiva/Sport Club do Recife
Biel - do Bahia para o Sporting por R$ 48 milhões por Felipe Oliveira/EC Bahia
Thaciano - do Bahia para o Santos por R$ 32 milhões por Paula Fróes/CORREIO
Hércules - do Fortaleza para o Fluminense por R$ 29 milhões por Mateus Lotif / Fortaleza
Wagner Leonardo - do Vitória para o Grêmio por R$ 26 milhões por VICTOR FERREIRA / ECV
1 de 6
Lucho Rodríguez - do Bahia para o Neom SC por R$ 139,9 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A negociação de Lucho, inclusive, acabou retirando o Vitória desse ranking. Até então, o clube rubro-negro figurava com a venda do zagueiro Wagner Leonardo ao Grêmio, no início do ano, por R$ 26 milhões.

Com essas três vendas expressivas em 2025, o Esquadrão de Aço passou a dominar o top-5 do Nordeste, contraste com a temporada passada, quando apenas a saída do colombiano Jhoanner Chávez para o Lens, por R$ 25,7 milhões, aparecia entre as principais transações da região.

