BOLSO CHEIO

Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Lucho Rodríguez, Biel e Thaciano são as maiores vendas da história do Esquadrão e estão entre as principais da região

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:29

Biel, Lucho e Thaciano Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Com a confirmação da saída de Lucho Rodriguez para o Neom FC, da Arábia Saudita, por € 22 milhões (R$ 139,3 milhões), o Bahia não apenas realizou a maior venda de sua história, como também a maior de todos os clubes do Nordeste. Mas o uruguaio não foi o único grande negócio da temporada: as transferências de Biel para o Sporting e de Thaciano para o Santos também entraram para o grupo das cinco maiores da região.

Vendas mais caras do futebol nordestino 1 de 6

A negociação de Lucho, inclusive, acabou retirando o Vitória desse ranking. Até então, o clube rubro-negro figurava com a venda do zagueiro Wagner Leonardo ao Grêmio, no início do ano, por R$ 26 milhões.