Três das cinco maiores vendas do futebol nordestino são do Bahia; veja lista

Pedro Carreiro
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:29
Com a confirmação da saída de Lucho Rodriguez para o Neom FC, da Arábia Saudita, por € 22 milhões (R$ 139,3 milhões), o Bahia não apenas realizou a maior venda de sua história, como também a maior de todos os clubes do Nordeste. Mas o uruguaio não foi o único grande negócio da temporada: as transferências de Biel para o Sporting e de Thaciano para o Santos também entraram para o grupo das cinco maiores da região.
Vendas mais caras do futebol nordestino
A negociação de Lucho, inclusive, acabou retirando o Vitória desse ranking. Até então, o clube rubro-negro figurava com a venda do zagueiro Wagner Leonardo ao Grêmio, no início do ano, por R$ 26 milhões.
Com essas três vendas expressivas em 2025, o Esquadrão de Aço passou a dominar o top-5 do Nordeste, contraste com a temporada passada, quando apenas a saída do colombiano Jhoanner Chávez para o Lens, por R$ 25,7 milhões, aparecia entre as principais transações da região.