Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 23ª rodada da Série A, a partida será disputada neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 12:00

Vitória x Fortaleza
Vitória x Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O duelo direto contra a zona de rebaixamento promete muita tensão, já que ambos os times estão no Z4.

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre VitóriaxFortaleza

Vitória 2x1 Fortaleza - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 1x2 Vitória - Fase de grupos Copa do Nordeste 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Fortaleza - 36ª rodada Brasileirão 2024 por Arisson Marinho/EC Vitória
 Fortaleza 3x1 Vitória - 17ª rodada Brasileirão 2024 por LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO
Fortaleza 0x1 Vitória - Fase de grupos Copa do Nordeste 2024 por Vistor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Vitória 2x1 Fortaleza - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Fortaleza

O Tricolor do Pici ocupa a 19ª colocação com 15 pontos — três vitórias, seis empates e 12 derrotas. Com Martín Palermo no comando, o time tenta iniciar reação e pode ter novidades: o colombiano Yeison Guzmán foi apresentado nesta semana e pode estrear. Além disso, jogadores como Magrão, Emiliano Martínez, José Welison e Deyverson foram reintegrados ao elenco. Por outro lado, seguem como dúvidas Moisés (coxa), Herrera (joelho) e Lucas Sasha (panturrilha).

Vitória

O Leão da Barra é o 17º colocado com 22 pontos, campanha de quatro vitórias, 10 empates e oito derrotas. O Rubro-Negro venceu o duelo do primeiro turno contra o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão, com gols de Janderson e Matheuzinho. Para este jogo, Jamerson (tornozelo) e Rúben Ismael (joelho) seguem fora, mas o time não tem jogadores suspensos.

Prováveis escalações de Fortaleza x Vitória

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Emiliano Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Fortaleza x Vitória
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 23ª
  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza – CE
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem 

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Árbitro Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Árbitro Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima (SP)
  • VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

