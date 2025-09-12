APOSTAS

Empresário de Salvador é alvo de investigação por tentar manipular partida de futebol

Ele teria oferecido R$ 15 mil para jogador cometesse falta e recebesse cartão amarelo em jogo da Série C

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:44

Operação cumpriu mandados em Salvador Crédito: Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu nesta sexta-feira (12) dois mandados de busca e apreensão em residências de Salvador ligadas a um empresário investigado por tentar aliciar atletas do Londrina Esporte Clube.

A ação faz parte de uma investigação iniciada pelo Gaeco de Londrina, no Paraná, que apura tentativa de manipulação de resultados esportivos. Além das diligências na capital baiana, outros quatro mandados foram cumpridos em Itapema, Santa Catarina, com apoio das equipes locais. Em Salvador, a operação contou com o reforço do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar. O nome do empresário investigado não foi divulgado pelo MP.

De acordo com o Gaeco paranaense, o empresário e outra pessoa ofereceram R$ 15 mil a pelo menos um jogador do Londrina para que ele cometesse uma falta e recebesse cartão amarelo nos primeiros 27 minutos da partida contra o Maringá, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, realizada em 26 de abril. A proposta teria sido feita poucas horas antes do jogo.