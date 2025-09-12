Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresário de Salvador é alvo de investigação por tentar manipular partida de futebol

Ele teria oferecido R$ 15 mil para jogador cometesse falta e recebesse cartão amarelo em jogo da Série C

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:44

Operação cumpriu mandados em Salvador
Operação cumpriu mandados em Salvador Crédito: Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu nesta sexta-feira (12) dois mandados de busca e apreensão em residências de Salvador ligadas a um empresário investigado por tentar aliciar atletas do Londrina Esporte Clube.

A ação faz parte de uma investigação iniciada pelo Gaeco de Londrina, no Paraná, que apura tentativa de manipulação de resultados esportivos. Além das diligências na capital baiana, outros quatro mandados foram cumpridos em Itapema, Santa Catarina, com apoio das equipes locais. Em Salvador, a operação contou com o reforço do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar. O nome do empresário investigado não foi divulgado pelo MP. 

Leia mais

Imagem - Lucas Paquetá é inocentado em investigação sobre apostas esportivas

Lucas Paquetá é inocentado em investigação sobre apostas esportivas

Imagem - PF vai investigar se Bruno Henrique fraudou apostas em cavalos

PF vai investigar se Bruno Henrique fraudou apostas em cavalos

Imagem - MP-BA pede suspensão de três empresas de apostas esportivas online por lesar consumidores

MP-BA pede suspensão de três empresas de apostas esportivas online por lesar consumidores

De acordo com o Gaeco paranaense, o empresário e outra pessoa ofereceram R$ 15 mil a pelo menos um jogador do Londrina para que ele cometesse uma falta e recebesse cartão amarelo nos primeiros 27 minutos da partida contra o Maringá, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, realizada em 26 de abril. A proposta teria sido feita poucas horas antes do jogo.

O caso veio à tona depois que o Londrina relatou os fatos à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As informações foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal de Londrina e, posteriormente, ao Gaeco, que investiga crimes previstos na Lei Geral do Esporte (14.587/2023), que protegem a integridade e a imprevisibilidade do resultado esportivo.

Mais recentes

Imagem - Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro

Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro
Imagem - Eliminação para o Fluminense é a 10ª sofrida pelo Bahia nas quartas da Copa do Brasil; veja histórico

Eliminação para o Fluminense é a 10ª sofrida pelo Bahia nas quartas da Copa do Brasil; veja histórico
Imagem - Vitória tem 43% de aproveitamento contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento

Vitória tem 43% de aproveitamento contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
03

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
04

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas