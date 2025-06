NOVA SUSPEITA

PF vai investigar se Bruno Henrique fraudou apostas em cavalos

Atacante fala de "parada de cavalo" em conversa interceptada

O Ministério Público do Distrito Federal solicitou que a Polícia Federal apure novas suspeitas envolvendo o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O foco agora é um possível envolvimento do jogador com apostas em corridas de cavalos. Segundo o MPDFT, a análise de mensagens de WhatsApp levantou indícios que podem configurar “possíveis novos crimes”.>