Vitória tem 43% de aproveitamento contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento

Pedro Carreiro
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:30
Na temporada passada, o Vitória realizou uma impressionante recuperação no Campeonato Brasileiro. Após terminar o primeiro turno na 19ª posição, com apenas 15 pontos, e dado como rebaixado por muitos, o time baiano protagonizou uma reviravolta no segundo turno. O Leão conquistou 32 pontos na fase final do campeonato, escalou posições e garantiu não apenas a permanência, mas também uma vaga na Sul-Americana ao finalizar na 11ª colocação.
O segredo do sucesso em 2023 residiu, em grande parte, na eficiência contra os rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Em nove partidas do segundo turno contra equipes nessa situação, o Vitória obteve sete vitórias, um empate e uma única derrota, um aproveitamento notável de 81,4%, com 12 gols marcados e apenas cinco sofridos.
Na 17ª colocação, com 22 pontos, o Vitória precisa de uma reação similar neste Brasileirão para não passar sufoco nas rodadas finais. E assim como em 2024, um dos caminhos para virar a chave e escalar a tabela é dominar nos duelos diretos, algo que o time deixou a desejar até o momento.
Em onze jogos disputados contra equipes situadas até a 11ª colocação, que só tem quatro pontos de frente para a zona, o Vitória soma apenas quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Este retrospecto representa um aproveitamento de apenas 43,3%, com 11 gols marcados e 13 sofridos, números que precisam melhorar urgentemente para que a equipe evite o risco constante da degola.
A oportunidade para uma guinada começa já no retorno do campeonato, após a pausa da Datas Fifa. Neste sábado (13), a partir das 16h, o Leão da Barra visita o Fortaleza, 19º colocado com 15 pontos, na Arena Castelão, pela 23ª rodada.
Contudo, para ser bem-sucedido, o Vitória precisa superar outro fantasma na temporada: seu desempenho fora de casa. O time é o terceiro pior visitante do campeonato, com cinco empates e seis derrotas em onze jogos, um aproveitamento de apenas 15% longe do Barradão, apenas cinco gols marcados e 20 sofridos.
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09)
Ciente da magnitude do desafio, a equipe rubro-negra se preparou com foco total para o duelo no Ceará. Foram realizados oito treinos de olho no Leão do Pici. Na manhã desta sexta-feira (12), o elenco realizou seu último trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura antes de seguir para capital cearense à tarde, onde buscará uma vitória que pode ser o start para uma nova arrancada rumo à permanência.