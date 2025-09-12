PRECISA MELHORAR

Vitória tem 43% de aproveitamento contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento

Leão da Barra não tem conseguido se impor contra adversários diretos como fez no 2º turno de 2024

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:30

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na temporada passada, o Vitória realizou uma impressionante recuperação no Campeonato Brasileiro. Após terminar o primeiro turno na 19ª posição, com apenas 15 pontos, e dado como rebaixado por muitos, o time baiano protagonizou uma reviravolta no segundo turno. O Leão conquistou 32 pontos na fase final do campeonato, escalou posições e garantiu não apenas a permanência, mas também uma vaga na Sul-Americana ao finalizar na 11ª colocação.

O segredo do sucesso em 2023 residiu, em grande parte, na eficiência contra os rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Em nove partidas do segundo turno contra equipes nessa situação, o Vitória obteve sete vitórias, um empate e uma única derrota, um aproveitamento notável de 81,4%, com 12 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Confrontos diretos do Vitória no segundo turno do Brasileirão de 2024:

Vitória 1x0 Cuiabá - 21ª rodada

Atlético-GO 0x2 Vitória - 26ª rodada

Vitória 1x0 Juventude - 27ª rodada

Vitória 1x0 Bragantino - 30ª rodada

Vitória 2x1 Fluminense - 31ª rodada

Athletico-PR 1x2 Vitória - 32ª rodada

Vitória 1x2 Corinthians - 33ª rodada

Criciúma 0x1 Vitória - 34ª rodada

Vitória 1x1 Grêmio - 36ª rodada

Na 17ª colocação, com 22 pontos, o Vitória precisa de uma reação similar neste Brasileirão para não passar sufoco nas rodadas finais. E assim como em 2024, um dos caminhos para virar a chave e escalar a tabela é dominar nos duelos diretos, algo que o time deixou a desejar até o momento.

Em onze jogos disputados contra equipes situadas até a 11ª colocação, que só tem quatro pontos de frente para a zona, o Vitória soma apenas quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Este retrospecto representa um aproveitamento de apenas 43,3%, com 11 gols marcados e 13 sofridos, números que precisam melhorar urgentemente para que a equipe evite o risco constante da degola.

Confrontos diretos do Vitória no Brasileirão de 2025:

Juventude 2x0 Vitória - 1ª rodada

Atlético-MG 2x2 Vitória - 3ª rodada

Vitória 2x1 Fortaleza - 4ª rodada

Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada

Ceará 1x0 Vitória - 7ª rodada

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada

Vitória 0x1 Santos - 9ª rodada

Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada

Vitória 2x2 Sport - 17ª rodada

Vitória 2x2 Juventude - 20ª rodada

Vitória 1x0 Atlético-MG - 22ª rodada

A oportunidade para uma guinada começa já no retorno do campeonato, após a pausa da Datas Fifa. Neste sábado (13), a partir das 16h, o Leão da Barra visita o Fortaleza, 19º colocado com 15 pontos, na Arena Castelão, pela 23ª rodada.

Contudo, para ser bem-sucedido, o Vitória precisa superar outro fantasma na temporada: seu desempenho fora de casa. O time é o terceiro pior visitante do campeonato, com cinco empates e seis derrotas em onze jogos, um aproveitamento de apenas 15% longe do Barradão, apenas cinco gols marcados e 20 sofridos.

