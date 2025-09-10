Acesse sua conta
Fábio Mota explica situação do projeto da Arena Barradão: 'Deu uma freada'

A prioridade do clube no momento é a mudança para a LFU

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:39

Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O projeto de modernização do Barradão, que prevê a transformação do estádio em uma arena multiuso, continua sendo uma das bandeiras da atual gestão do Vitória. Fábio Mota, no entanto, comentou em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10), que a proposta não avançou nas últimas semanas por conta de outras prioridades do clube, mas assegurou que a iniciativa não foi deixada de lado.

O dirigente explicou que a mudança para a Liga Forte União (LFU) foi colocada à frente na pauta, por se tratar de um tema considerado estratégico. “A Arena Barradão deu uma freada, mas não em função de problemas. É um processo longo, que precisa ser submetido ao Conselho Deliberativo, e a gente tem ordem de prioridades. Primeiro, enviamos a questão das ligas, que é vital para o clube. Em seguida, vamos encaminhar o projeto da Arena”, destacou.

Além da questão da liga, o dirigente reconheceu que ainda existem ajustes jurídicos a serem feitos para viabilizar o investimento. “Temos alguns probleminhas de regularização fundiária. Por isso houve essa pausa. Mas está tudo de pé, seguimos conversando. Já tivemos reuniões, a equipe técnica esteve no Barradão e fez medições de engenharia. Na próxima semana teremos outro encontro para dar continuidade”, explicou.

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria há cerca de um mês, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e AR Fast Food. A proposta inicial prevê um aporte de R$ 355 mil, mas o investimento total ao longo de 35 anos de administração pode chegar a R$ 1,4 bilhão.

Entre os atrativos previstos estão um shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e a possibilidade de receber grandes eventos esportivos e musicais. “Está tudo caminhando. É só uma questão de prioridade. Primeiro a Liga, depois a Arena Barradão”, reforçou Mota.

