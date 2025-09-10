Acesse sua conta
Vitória faz convite ao MVSAF para acelerar o processo de transformação do clube em SAF

Fábio mota convidou Daniel Barbosa e Ney Campello, líderes do Movimento Vitória SAF, ao núcleo responsável pelo processo no clube

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:31

Fábio Mota em entrevista coletiva
Fábio Mota em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória deu mais um passo rumo à transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O presidente do clube, Fábio Mota, anunciou nesta quarta-feira (10) que convidou Daniel Barbosa e Ney Campello, líderes do Movimento Vitória SAF (MVSAF), ao núcleo responsável pelo processo. O objetivo é unir esforços e agilizar a implantação do novo modelo de gestão.

O convite feito ao MVSAF veio um dia após o grupo entregar à diretoria o documento “SAF de Verdade: O Futuro Sustentável do Vitória”, que apresenta um roteiro estratégico de cinco passos para a transição do clube.

Segundo Mota, tudo o que foi proposto pelo movimento já vinha sendo considerado pela diretoria rubro-negra. “Tudo aquilo que foi sugerido por Daniel, o Vitória está fazendo. Então, convidei Daniel e Ney para virem para dentro do clube. Vamos juntar com o nosso povo, ampliar o núcleo da SAF e trabalhar de forma integrada para avançar mais rápido”, afirmou o presidente.

Além de Barbosa e Campello, o movimento também é liderado pelo deputado estadual Marcone Amaral (PSD), ex-jogador do Vitória e da Seleção do Catar. Marcone tem atuado para aproximar o Leão do grupo Qatar Sports Investments (QSI), proprietário do Paris Saint-Germain, e já existe previsão de uma reunião em dezembro.

Apesar da sinalização, Mota deixou claro que ainda não houve contato direto com o QSI. “A gente não teve contato. Fizemos contato com Sica [advogado representante do escritório CSMV, contratado para auxiliar na implantação da SAF] com vários investidores, mas o MVSAF não trouxe o investidor do Catar. Ele sinaliza Marcone pelas relações que têm, mas estamos abertos. Vamos montar a agenda, se tiver que ir, eu vou amanhã", afirmou o presidente

O presidente ainda ressaltou que o processo de implantação da SAF não é imediato e envolve negociações complexas. Nos últimos meses, o clube já iniciou as alterações estatutárias necessárias e contratou escritórios de assessoria jurídica e financeira para estruturar o modelo. A diretoria também promoveu workshops com conselheiros e sócios a fim de alinhar expectativas e debater as mudanças.

“Não é coisa do dia para noite que vai acontecer. Tem conversas com vários investidores, troca de documentos, as coisas estão caminhando. Ninguém aqui é contra a SAF. A gente sabe que a SAF será o caminho natural de todos os clubes. A questão não vem aí, a questão vem de entregar a um investidor sério”, concluiu o mandatário.

