Psicóloga do Vitória revela como ajudou o time a se reerguer após o trauma do 8x0

Maíra Ruas passou Leão da Barra clube em 2013 e retornou na reta final da temporada passada

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:30

Time do Vitória antes da bola rolar na vitória por 1x0 contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em uma semana, entre 25 e 31 de agosto, o Vitória viveu dois extremos. De um lado, a angústia do histórico 8x0 contra o Flamengo, a maior derrota da era dos pontos corridos e um marco negativo eternizado na história do clube. Do outro, a redenção: uma vitória sofrida por 1x0 sobre o Atlético-MG, com raça, atitude e a resposta que uma torcida ferida demandava. No epicentro dessa transformação radical, uma profissional que trabalha nos bastidores do clube e é quase anônima entre os torcedores foi fundamental: a psicóloga do clube Maíra Ruas.

Maíra Ruas, psicóloga do Esporte Clube Vitória Crédito: Arquivo pessoal

O elo entre os dois jogos foi o trabalho silencioso e meticuloso de Maíra. Na coletiva pós-vitória, o técnico interino Rodrigo Chagas não poupou elogios ao seu trabalho, crucial para levantar o astral do grupo. A psicóloga, com a serenidade de quem já viu de tudo em 26 anos de experiência na área, explicou ao CORREIO o tamanho do impacto daquela derrota catastrófica.

"O impacto foi muito grande. Nenhum jogador profissional dedica a vida para ter um resultado que marca como esse. É uma marca que leva para a história dos jogadores", reflete Maíra. O desafio, então, era monumental: "Foi um trabalho de reconstrução, de um dia que deu tudo errado, e esses dias acontecem na nossa vida também. Infelizmente aconteceu naquele episódio na qual todos nós estávamos participando, comissão, jogadores e torcedores. Mas a gente vê a força do grupo, não é quando se cai, mas na capacidade de se recuperar”.

A estratégia não foi alterar a programação em pânico, mas intensificar o foco dentro da rotina estabelecida. "Foram feitos atendimentos de trabalhos individuais, que eu sempre faço, e trabalhos de grupo, que também faço. Não foi nada alterado dentro de uma programação, mesmo mais com um foco maior nessa recuperação", detalha.

Ela é cautelosa ao analisar o episódio, mas o enxerga como algo que pode fortalecer o time para o restante da temporada: "Foi importante para o fortalecimento do grupo para a temporada. Tem que ter cuidado de falar assim, parece que foi boa a goleada, só que foi muito ruim. Mas a gente pode tirar algum aprendizado nesse momento difícil e a partir disso, ajudar nesse processo difícil que é a luta contra o rebaixamento”.

Vitória 1X0 Atlético MG 1 de 17

Cereja do bolo na virada de chave em 2024

Esta não é a primeira vez que Maíra é a arquiteta de uma recuperação mental no Vitória. Após passagem em 2013, ela retornou ao clube nos três meses finais da temporada passada, em um contexto nada favorável, em que o rebaixamento parecia inevitável para muitos torcedores após um primeiro turno catastrófico.

Sob o comando do técnico Thiago Carpini, o time já dava sinais de melhora e Maíra se viu como o elemento final para solidificar a mentalidade: "O time já estava num processo de desenvolvimento. Ele já estava num processo decente. Foi como se eu fosse a cereja do bolo, só para eles estarem mentalmente mais fortes enquanto equipe".

O resultado foi uma arrancada espetacular: sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas nas 13 rodadas partidas finais do certame, escapando do rebaixamento com duas rodadas de antecedência e até se classificando para a Sul-Americana.

No entanto, a profissional enfatiza que a psicologia não opera sozinha e ela não consegue fazer milagres. "A psicologia por si só não consegue salvar um time. Ela precisa de um treinador, precisa de uma tática, mas a partir do momento que você consegue ter essas combinações, aí sim dá para fazer o trabalho para que o grupo tenha foco, tenha concentração, tenha capacidade de resiliência, algo que faz parte do DNA do Vitória. É acreditar sempre", destaca.

Trajetória profissional e momentos marcantes

Maíra tem uma longa caminhada na psicologia esportiva. Ela começou no futsal do Vasco em 2003, passou pelas categorias de base e profissional do Botafogo, assim como outros gigantes do futebol: Vitória (em duas ocasiões), Bahia, Grêmio, Benfica, Vasco (por sete anos) e Cruzeiro, além de já ter ido para três Olimpíadas com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e palestrar na CBF Academy. Mas, mesmo em meio a tantas experiências, ela classifica esses dois momentos com o Vitória como alguns dos mais especiais em sua carreira.

“Eu fiquei marcada pelo trabalho do Cruzeiro, em 2023, com o próprio Vitória, em 2024. Foram trabalhos muito marcantes, de uma aceitação muito boa dos atletas. Mais um dos maiores golpes da minha vida foi esse 8x0, na qual a recuperação é mais complexa. Porque nenhum atleta quer passar por essa experiência e a gente conseguir estar muito forte mentalmente no jogo com o grupo do Atlético. Acredito que esse acabou se gerando um caso bom e desafiador", analisa.

Membros da comissão técnica do Vitória 1 de 6

A psicologia não é só para os momentos de crise

Maíra também já vivenciou o outro extremo no próprio Vitória. Em 2013, ela integrou a comissão do time campeão baiano que aplicou goleadas históricas no rival Bahia (5x1 e 7x3) ao longo da competição. Porém, diferente do que muitos possam imaginar, que o trabalho de uma psicóloga só é necessário em um momento de crise, em momentos de vacas gordas ele é tão necessário quanto.

“As emoções são universais num momento bom e num momento ruim. Quando você está num momento bom, você tem que fazer a manutenção para a sustentação daquele momento. Então, a atividade individual e a atividade coletiva continuam sendo as mesmas. Você só muda qual é o foco principal, qual é a demanda principal”, explica a profissional.

A ironia do destino fez com que, após a saída do técnico Caio Júnior, ela fosse para o Bahia justamente para ajudar o rival a se reerguer após aqueles mesmos traumas que ela ajudou a infligir.

Metodologia e dia a dia no Vitória

O trabalho mental no Vitória é uma engrenagem diária e bem estruturada, longe de ser uma atividade esporádica em momentos de crise. Maíra atua dentro de um departamento coordenado por Rafael Daltro, responsável pela área de saúde e performance do clube. Sua equipe direta conta com Lucas Mattos, que é peça-chave no treino cognitivo dos atletas na academia.

Enquanto Lucas foca em desenvolver habilidades como concentração e tomada de decisão rápida através de exercícios específicos – e está presente diariamente nos treinos para observação –, Maíra se dedica à gestão emocional. Seu trabalho é feito em atendimentos individuais agendados, garantindo a privacidade do atleta, e em atividades de grupo mensais, sempre alinhadas com a instituição e a comissão técnica.

Todo esse trabalho integrado é feito com objetivos claros: “Você ter a capacidade de fazer uma resiliência em dias e estar totalmente renovado para o próximo jogo. Isso é uma habilidade que é desenvolvida. E o que seria uma habilidade cognitiva? Você conseguir desenvolver e sustentar a concentração o máximo de tempo possível. Isso aí é um outro tipo de habilidade. Então, essas atividades são complementares”, detalha Maíra.

Contratações do Vitória na 2ª janela de transferências 1 de 9

Resistência à psicologia no mundo da bola

Apesar da evolução, Maíra reconhece que ainda existe um certo preconceito à psicologia em alguns ambientes, mas ela conta como arma para combater isso a validação dos próprios jogadores. "Os próprios jogadores são a minha propaganda. A partir do momento que eles percebem a melhora deles, eles mesmo indicam, eles fazem essa autopromoção. Então fica algo mais assim, a validação é de atleta para atleta", conta.