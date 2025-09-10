Acesse sua conta
Fábio Mota explica adesão do Vitória à LFU: 'Precisamos dar esse passo'

Dirigente projeta ganho líquido de 20% ao trocar a Liga mesmo após venda de cotas de TV

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:52

Fábio Mota explicando situação das dívidas do Vitória
Fábio Mota explicando situação das dívidas do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), o presidente do Vitória, Fábio Mota, anunciou que o clube deixará a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e passará a integrar a LFU (Liga Forte União do Futebol Brasileiro) a partir de 2029, quando expira o contrato atual. A decisão será apresentada nesta quinta (11) ao Conselho Deliberativo, em encontro que contará com a presença de representantes da nova liga.

Segundo o dirigente, a mudança está diretamente ligada ao aspecto financeiro. Enquanto na Libra a projeção de receita seria de R$123 milhões anuais, na LFU o valor sobe para R$166 milhões, um acréscimo de 35%. “Administrativamente precisamos dar esse passo. Não se trata de gostar ou não de Fábio Mota, mas de votar pelo futuro do Vitória”, afirmou Fábio Mota.

A adesão à LFU, contudo, vem com uma condição: a antecipação da venda de 15% dos direitos de transmissão de TV para investidores. O Conselho Fiscal do clube já aprovou, no início de setembro, a proposta que prevê essa operação. “Todos que migraram para a LFU venderam 15% dos seus direitos. Se o Vitória ficasse na Libra, perderia 35%. Indo para a LFU e abatendo esses 15%, ainda teremos ganho líquido de 20%”, ressaltou o dirigente.

Vitória 1X0 Atlético MG

Vitória por Victor Ferreira | EC Vitória

Pagamento de dívidas passadas

Fábio Mota explicou que o objetivo principal da mudança é garantir recursos imediatos para o pagamento de dívidas herdadas de gestões anteriores. Ao assumir a presidência há três anos, o mandatário encontrou uma dívida total de R$ 361,4 milhões, envolvendo órgãos como Receita Federal, TRT-BA, Banco Central, FGTS, além de acordos judiciais.

Após negociações, o valor caiu para R$ 274,9 milhões, dos quais R$ 99,7 milhões já foram quitados. O clube obteve um abatimento de 31% e uma redução global de R$ 158 milhões, mas ainda carrega um passivo de R$ 203,4 milhões.

Quadro explicando a situação das dívidas do Vitória
Quadro explicando a situação das dívidas do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Para manter os acordos, o Vitória precisa desembolsar R$ 4,1 milhões por mês. Caso haja atraso, a dívida retorna ao valor original. “Amanhã teremos uma das reuniões mais importantes da história do clube. Essa operação é fundamental para honrar compromissos e manter o Vitória vivo”, destacou o presidente.

Comparativo entre as ligas

Criada em 2022, a LFU reúne 32 clubes, sendo 11 da Série A, e fechou um contrato anual de cerca de R$ 1,7 bilhão no ciclo 2025–2029. As receitas são divididas entre Série A, Série B, LiveMode (gestora), e investidores (como Life Capital Partners e XP), com um modelo que equilibra igualdade, desempenho e audiência.

Já a Libra, que também surgiu em 2022, concentra suas negociações exclusivamente com a Globo, repassando aproximadamente R$ 1,17 bilhão por temporada seguindo uma estrutura mais rígida. “Quando entramos, esperávamos a união das ligas, como acontece no mundo todo. Infelizmente não foi possível, e cada clube precisou escolher o que fosse melhor para si”, declarou Fábio Mota.

