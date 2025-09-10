QUEM SERÁ?

Vitória tem acerto com atacante gringo, revela Fábio Mota

Presidente rubro-negro confirmou que o clube deve anunciar em breve um ponta espanhol

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:12

Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A janela de transferências foi encerrada no último dia 2, mas o Vitória segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Segundo o presidente Fábio Mota, o clube já tem tudo acertado com um atacante espanhol que atua pelas pontas. Sem revelar o nome do atleta, o dirigente confirmou o acordo em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (10).

“Temos acerto com um atacante, que deve chegar no sábado, realizar exames no domingo e ser anunciado na segunda. Era uma posição em que tínhamos necessidade de reforço. Já vínhamos negociando antes do fechamento da janela e, como ele ficou livre, conseguimos concretizar a contratação”, explicou o presidente rubro-negro.

Vale lembrar que, com a janela fechada, o clube só pode inscrever jogadores que estejam sem contrato. Ou seja, trata-se de um atleta que chega sem custos de transferência, perfil semelhante ao da maioria dos reforços trazidos pelo Vitória no segundo semestre.

O espanhol será a 29ª contratação do clube em 2024. No ciclo mais recente, entre 10 de julho e 2 de setembro, o Leão trouxe sete reforços, além dos retornos do zagueiro Camutanga e do volante Dudu. São eles: o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Ramon, o volante Rúben Ismael, os meias Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Rodrigues, além do atacante Renzo López.

No elenco, o novo atacante disputará espaço principalmente com seu compatriota Cantalapiedra, além de Erick, Osvaldo, Romarinho, Lucas Braga, Fabri e Felipe Cardoso.