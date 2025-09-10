Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória tem acerto com atacante gringo, revela Fábio Mota

Presidente rubro-negro confirmou que o clube deve anunciar em breve um ponta espanhol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:12

Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória
Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A janela de transferências foi encerrada no último dia 2, mas o Vitória segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Segundo o presidente Fábio Mota, o clube já tem tudo acertado com um atacante espanhol que atua pelas pontas. Sem revelar o nome do atleta, o dirigente confirmou o acordo em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (10).

“Temos acerto com um atacante, que deve chegar no sábado, realizar exames no domingo e ser anunciado na segunda. Era uma posição em que tínhamos necessidade de reforço. Já vínhamos negociando antes do fechamento da janela e, como ele ficou livre, conseguimos concretizar a contratação”, explicou o presidente rubro-negro.

Vale lembrar que, com a janela fechada, o clube só pode inscrever jogadores que estejam sem contrato. Ou seja, trata-se de um atleta que chega sem custos de transferência, perfil semelhante ao da maioria dos reforços trazidos pelo Vitória no segundo semestre.

Leia mais

Imagem - Psicóloga do Vitória revela como ajudou o time a se reerguer após o trauma do 8x0

Psicóloga do Vitória revela como ajudou o time a se reerguer após o trauma do 8x0

Imagem - Vitória avança em ajustes estatutários para virar uma SAF

Vitória avança em ajustes estatutários para virar uma SAF

Imagem - Gustavo Vieira faz balanço da janela de transferências do Vitória: 'É preciso ter coerência'

Gustavo Vieira faz balanço da janela de transferências do Vitória: 'É preciso ter coerência'

O espanhol será a 29ª contratação do clube em 2024. No ciclo mais recente, entre 10 de julho e 2 de setembro, o Leão trouxe sete reforços, além dos retornos do zagueiro Camutanga e do volante Dudu. São eles: o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Ramon, o volante Rúben Ismael, os meias Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Rodrigues, além do atacante Renzo López.

No elenco, o novo atacante disputará espaço principalmente com seu compatriota Cantalapiedra, além de Erick, Osvaldo, Romarinho, Lucas Braga, Fabri e Felipe Cardoso.

Se tudo ocorrer conforme o planejado, o reforço não estará disponível para o jogo contra o Fortaleza, neste sábado (13), às 16h, no Castelão. Contudo, caso seja registrado a tempo e esteja em boas condições físicas, poderá estrear diante do Fluminense, no dia 20, às 16h, no Barradão.

Mais recentes

Imagem - Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Popó vai participar de encontro gratuito com fãs em Salvador antes de encarar Wanderlei Silva

Popó vai participar de encontro gratuito com fãs em Salvador antes de encarar Wanderlei Silva
Imagem - Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

Bahia confirma saída de Lucho Rodríguez para clube da Arábia Saudita

MAIS LIDAS

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas
01

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza
02

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Imagem - Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação
03

Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
04

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus