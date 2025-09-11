Acesse sua conta
Vitória terá DM quase zerado para duelo direto contra o Fortaleza

Com quase todo elenco à disposição, Leão da Barra viaja para a Arena Castelão precisando vencer para deixar o Z-4

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 20:11

Claudinho, Renzo López, Rúben Ismael e Romarinho
Claudinho, Renzo López, Rúben Ismael e Romarinho Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após enfrentar uma sequência de rodadas do Brasileirão repleto de desfalques, o Vitória chega para o confronto decisivo contra o Fortaleza, neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada, com quase todo o elenco à disposição do técnico Rodrigo Chagas.

O departamento médico do clube, que já chegou a ter nove jogadores ao mesmo tempo, hoje conta apenas com dois atletas: o lateral-esquerdo Jamerson, que passou por cirurgia no tornozelo em junho e dificilmente retorna nesta temporada, e o volante Rúben Ismael, que se recupera de cirurgia no menisco e já está na fase de transição física.

Antes da Data Fifa, o Vitória ainda tinha três atletas no DM: Claudinho, Romarinho e Renzo López. Aproveitando o período sem jogos, os três últimos se recuperaram bem e voltaram a treinar com o grupo. Além deles, Matheuzinho e Baralhas, que retornaram de lesão na vitória sobre o Atlético-MG por 1x0, e Raúl Cáceres, que também se recuperou antes da partida contra o Galo, mas acabou sendo poupado na ocasião, utilizaram o período sem jogos para recuperar o ritmo de jogo.

Com quase todo o elenco à disposição, Rodrigo Chagas comandou na tarde desta quinta-feira (11), no CT Manoel Ponte Tanajura, o penúltimo treino antes do confronto. A atividade contou com exercícios coordenativos e de passe em losango no aquecimento, além de trabalhos táticos em campo reduzido (10x10) e finalizações em faltas frontais.Na manhã desta sexta-feira (12), o grupo encerra a preparação em Salvador e, no período da tarde, segue viagem para a capital cearense.

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09)

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória
Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09) por Victor Ferreira/EC Vitória

O duelo contra o Fortaleza é considerado decisivo para as pretensões rubro-negras no campeonato. O Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, e precisa da vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Já o Leão do Pici é o 19º colocado, com 15 pontos, e também encara o jogo como confronto direto na luta contra a degola.

