VEJA VÍDEO

Relembre quando jogador do Vitória agrediu árbitro com chute após ser expulso

Atacante Rildo atacou árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva na derrota do Leão contra o Boa Esporte em 2011

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:50

Ex-Vitória, Rildo atacou árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva em 2011 Crédito: Reprodução

Durante o ano de 2011, um episódio envolvendo um jogador do Vitória abalou os torcedores rubro-negros na Série B daquele ano. Na partida entre o Leão contra o Boa Esporte, o atacante Rildo agrediu o árbitro da partida em questão após ser expulso em campo. A agressão resultou em uma punição de 90 dias para o jogador. O Rubro-negro perdeu o jogo por 1x0.

“Aos 19 do segundo tempo, expulsei do campo de jogo o Sr. Rildo de Andrade Felicissimo, nº 11 da equipe do Vitória. Por, após a aplicação de um cartão amarelo a este jogador, o mesmo veio em minha direção e deu um tapa na tentativa de acertar a minha mão que estava com o cartão em punho. O jogador, após ser expulso, me agrediu com um chute acertando a minha perna direita. O atleta precisou ser contido e retirado do campo de jogo pelos companheiros”, escreveu o árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva na súmula do jogo.

já tomou o vermelho e o juiz colocando a mão no bolso de novo



vai puxar um revolver, só pode kkkkkpic.twitter.com/iyh9wjxIyr — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) November 12, 2025

“Informo, em tempo, que o atleta expulso, antes da aplicação do cartão vermelho, jogou a bola em minha direção, porém, o quarteto de arbitragem não conseguiu identificar se foi para me atingir. O atleta foi expulso com aplicação do cartão vermelho direto. Eu, árbitro da partida, não precisei de atendimento médico após a agressão. Os fatos relatados aconteceram com a bola fora de jogo”, complementou.