Bahia deve contar com dois reforços no sistema defensivo para duelo contra o Fortaleza

Gilberto avança na recuperação e treina com o grupo, enquanto Gabriel Xavier inicia transição e pode voltar em breve

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:34

Gilberto voltou a treinar com o restante do grupo Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Bahia encerrou a semana com boas notícias para o setor defensivo. Na manhã desta sexta-feira (14), durante a terceira atividade da semana no CT Evaristo de Macedo, dois jogadores deram passos importantes em suas recuperações: o lateral-direito Gilberto e o zagueiro Gabriel Xavier.

Gilberto participou de parte do treinamento com o elenco, mostrando evolução após período afastado. Já Gabriel Xavier iniciou a fase de transição física e técnica, aproximando-se do retorno aos trabalhos com bola. Em contrapartida, o atacante Mateo Sanabria segue em tratamento da lesão no ligamento cruzado posterior e permanecerá fora até a próxima temporada.

O treino desta sexta foi dividido em três momentos. A comissão técnica iniciou o dia com um trabalho de passes no campo 2. Em seguida, o elenco foi dividido em duas equipes para exercícios de enfrentamento em duplas e situações de transição com superioridade numérica. Para fechar a atividade, Rogério Ceni comandou um treino tático em campo aberto, direcionado a ajustes estratégicos para o próximo compromisso.