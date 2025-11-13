COOPERAÇÃO

Entenda como presidente do Palmeiras vai ajudar Bahia para jogo contra o Fortaleza

Esquadrão entrou em contato com Leila Pereira para ajudar em retorno de jogador convocado

Alan Pinheiro

13 de novembro de 2025

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está se colocando à disposição para ajudar clubes na volta de jogadores convocados na Data-Fifa. Esse é o caso do Bahia, que contará com o avião de Leila para ter o lateral esquerdo Luciano Juba à disposição de Rogério Ceni para o confronto contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (20).

De acordo com Leila, o Esquadrão entrou em contato e pediu para o atleta integrar a "delegação" que retornará na aeronave da dirigente, recebendo o aceno positivo na sequência. Com isso, Juba se juntará a Vitor Roque, do Verdão, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, que já estavam com "passagem comprada".

Leila, inclusive, se colocou à disposição para trazer de volta quem mais se interessar pela viagem e pediu para que as rivalidades fiquem de lado em prol do futebol brasileiro. "O Bahia entrou em contato conosco e perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema algum, pelo contrário: eu ficaria contente em ajudar", disse a mandatária alviverde.

"Aliás, se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a seleção brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir. Tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar", seguiu. "Como sempre digo, a rivalidade tem de ficar dentro de campo. Fora dele, os clubes deveriam se unir cada vez mais em prol do crescimento do futebol brasileiro", complementou.