Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda como presidente do Palmeiras vai ajudar Bahia para jogo contra o Fortaleza

Esquadrão entrou em contato com Leila Pereira para ajudar em retorno de jogador convocado

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:02

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: Reprodução

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está se colocando à disposição para ajudar clubes na volta de jogadores convocados na Data-Fifa. Esse é o caso do Bahia, que contará com o avião de Leila para ter o lateral esquerdo Luciano Juba à disposição de Rogério Ceni para o confronto contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (20).

De acordo com Leila, o Esquadrão entrou em contato e pediu para o atleta integrar a "delegação" que retornará na aeronave da dirigente, recebendo o aceno positivo na sequência. Com isso, Juba se juntará a Vitor Roque, do Verdão, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, que já estavam com "passagem comprada".

Leila Pereira

Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Divulgação/CBF
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Jefferson Rudy/Agência Senado
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por FABIO MENOTTI/PALMEIRAS
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Fábio Menotti/Palmeiras
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Jefferson Rudy/Agência Senado
1 de 11
Leila Pereira por Divulgação

Leila, inclusive, se colocou à disposição para trazer de volta quem mais se interessar pela viagem e pediu para que as rivalidades fiquem de lado em prol do futebol brasileiro. "O Bahia entrou em contato conosco e perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema algum, pelo contrário: eu ficaria contente em ajudar", disse a mandatária alviverde.

"Aliás, se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a seleção brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir. Tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar", seguiu. "Como sempre digo, a rivalidade tem de ficar dentro de campo. Fora dele, os clubes deveriam se unir cada vez mais em prol do crescimento do futebol brasileiro", complementou.

Leia mais

Imagem - Comentarista é repreendido ao vivo por apresentadora após piada machista; assista

Comentarista é repreendido ao vivo por apresentadora após piada machista; assista

Imagem - Mulher mais rápida do mundo desabafa após diagnóstico de doença: 'Meus joelhos estão por um fio'

Mulher mais rápida do mundo desabafa após diagnóstico de doença: 'Meus joelhos estão por um fio'

Imagem - Missão Libertadores: Saiba como o Bahia pretende usar a Data-Fifa

Missão Libertadores: Saiba como o Bahia pretende usar a Data-Fifa

O quarteto embarcará em Lille, na França, após o jogo da seleção contra a Tunísia, na próxima terça-feira (18), e voltará imediatamente ao Brasil.

Mais recentes

Imagem - Corrida “De Favela a Favela” fará o circuito entre Pernambués e Tancredo Neves

Corrida “De Favela a Favela” fará o circuito entre Pernambués e Tancredo Neves
Imagem - Vitor Roque comenta caso de homofobia pela primeira vez: 'Foi só uma brincadeira'

Vitor Roque comenta caso de homofobia pela primeira vez: 'Foi só uma brincadeira'
Imagem - Jornalista Abel Neto é recontratado pela Globo após demissão polêmica da ESPN

Jornalista Abel Neto é recontratado pela Globo após demissão polêmica da ESPN

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
02

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
03

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
04

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)