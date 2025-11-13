FIM DE PAPO

Comentarista é repreendido ao vivo por apresentadora após piada machista; assista

Juca Kfouri disse que tarefa de acompanhar as celebridades na Copa do Mundo deveria ser reservada às jornalistas mulheres

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:48

Comentarista Juca Kfouri foi repreendido ao vivo após contar piada de cunho machista Crédito: Reprodução

O comentarista esportivo Juca Kfouri foi repreendido pela apresentadora do Uol Domitila Becker após uma piada de cunho machista ser dita pelo colega de bancada durante o programa Fim de Papo, transmitido ao vivo entre a noite dessa quarta-feira (12) e a madrugada desta quinta (13).

Juca fez comentário após fala do jornalista Danilo Lavieri sobre a possível presença de Virgínia, namorada do atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. “Não sei o que falar da Virgínia, mas posso contar uma experiência pessoal que eu tive fazendo a cobertura de duas Copas, em 2014 e 2018. Em alguns momentos, tive que ir atrás da Bruna Marquezine, do que ela estava fazendo. Então, já estou preocupado com a presença da Virgínia na Copa do Mundo de 2026, caso eu vá fazer a cobertura. Espero que não seja eu o nomezinho na pauta, sabe, aquela pauta que vem no e-mail ‘acompanhar Virgínia’. Rezando que para não seja ‘Danilo'”, brincou Danilo.

Na sequência, Juca Kfouri disse: “Você quer ver o que é perder o amigo mas não perder a piada? Essa pauta, Danilo, é ou para a Domi (Domitila Becker), ou para a Milly (Lacombe), ou para a Luiza, entendeu? Isso é uma pauta para mulher repórter, não para um homem repórter. Elas falam muito melhor do que você. Pronto, agora pode bater, pode bater (risos)”.



Domitila deixou evidente o desconforto com a fala do experiente colega. “Eu vou pedir um minuto de silêncio agora para esse depoimento do Juca, gente, por favor. Se unam a mim nesse minuto de silêncio pelo fim do respeito com as mulheres. Vou até fazer um intervalo, a gente volta já na TV”, afirmou Domitila, que voltou ao assunto e repreendeu Juca Kfouri no encerramento do programa.

Antes de finalizar o programa, Domitila Becker apontou a Juca Kfouri que a piada dele sobre a necessidade de uma “repórter mulher” para acompanhar Virgínia na Copa do Mundo teve teor machista. “Juca, te admiro muito, mas eu acho que não posso deixar passar essa, cara. Achei muito ruim sua piada. É por causa de piadas machistas como essa que a gente vê tanto feminicídio, tanto preconceito e tanto machismo”, explicou.