Mulher mais rápida do mundo desabafa após diagnóstico de doença: 'Meus joelhos estão por um fio'

Marion Jones foi uma das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, com três medalhas de ouro e duas de bronze

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:16

Marion Jones mostra dificuldades para descer escadas em rede social
Marion Jones mostra dificuldades para descer escadas em rede social Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Considerada a mulher mais rápida do mundo no início dos anos 2000, a ex-atleta olímpica americana Marion Jones, de 50 anos, foi diagnosticada em 2020 com uma doença autoimune chamada "neuromielite óptica". A condição aumenta o esforço de Marion para se locomover, como ao descer lances de escada. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a ex-atleta compartilhou um momento de dificuldade.

Enquanto desce os degraus, Marion diz: "Meus joelhos estão por um fio, gente... Mas ainda estamos de pé". O vídeo foi publicado no último fim de semana. Na legenda, escreveu: "É sempre 'Você é a Marion Jones?! Você já foi a mulher mais rápida do mundo!' E nunca 'Como estão seus joelhos?'", disse ela, ironizando a situação.

Marion foi uma das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, no qual ganhou três medalhas de ouro e duas de bronze. A ex-atleta teve suas medalhas cassadas em 2008 por usar esteroides no período da competição. Além disso, Marion passou seis meses em uma prisão no Texas (EUA), por mentir em relação à investigação por doping.

