Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rubiales revela arrependimento por beijo forçado em Hermoso e joga culpa em jogadora

Rubiales foi convidado por um programa de TV da Espanha e revelou que se sente injustiçado

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:32

Luis Rubiales deu beijo na boca da meia Jenni Hermoso
Luis Rubiales deu beijo na boca da meia Jenni Hermoso Crédito: Reprodução

Dois anos após ser banido do futebol e consequentemente do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após dar um beijo na boca da jogadora Jennifer Hermoso para celebrar a conquista da Copa do Mundo Feminina, Luis Rubiales voltou a falar sobre a caso. O ex-dirigente admitiu que se arrependeu do ato em assembleia no Tribunal, mas reforçou que foi "consentido" pela atleta e ainda acusou o agora primeiro-ministro espanhol de usar o caso em jogo político.

Rubiales foi convidado do El Chiringuito, programa de TV da Espanha, e não poupou críticas à conduta do caso, no qual se sente injustiçado. "No meu discurso à assembleia, comecei dizendo que tinha cometido um erro, o problema é que a mídia não noticiou", afirmou Luis Rubiales.

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol

Rubiales pulou em Hermoso antes de forçar um beijo na jogadora por Reprodução
Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol por RFEF/EFE
Luis Rubiales em discurso durante assembleia geral extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol por RFEF/Divulgação
Luis Rubiales é o presidente da Federação Espanhola de Futebol por Federação Espanhola de Futebol/Divulgação
Gesto obsceno de Luis Rubiales na final da Copa do Mundo Feminina por Marca/Reprodução
Luis Rubiales deu beijo na boca da meia Jenni Hermoso por Reprodução
Mãe do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, encerrou greve de fome por Reprodução
1 de 7
Rubiales pulou em Hermoso antes de forçar um beijo na jogadora por Reprodução

"Como presidente, eu deveria ter sido mais calmo, mais profissional. Antes de mais nada, preciso dizer, como já disse em outras ocasiões, que foi um erro e que não lidei bem com a situação. Deveria ter agido com mais postura presidencial, mas tudo foi orquestrado de forma tão exorbitante e distorcida, exagerada e com interesses que podemos discutir agora, é mais do que eu merecia."

O ex-dirigente voltou a jogar a culpa, contudo, em Hermoso, que o denunciou e a quem jamais pedirá perdão. "Não, não vou me desculpar com Jenny Hermoso porque eu perguntei a ela e ela disse 'tudo bem'", disse. "A Jenni era uma boa amiga, perdeu um pênalti e estava vindo na minha direção, me abraçou de um jeito específico e, bem, aconteceu (o beijo)", explicou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rubiales é condenado por beijo forçado em jogadora Jenni Hermoso

Rubiales é liberado após depor em investigação por corrupção

Fifa confirma suspensão de três anos de Rubiales por beijo não consentido

Justiça espanhola decide julgar Rubiales por beijo não consentido em jogadora da seleção

Justiça proíbe Rubiales de se aproximar de jogadora após beijo forçado

Ele seguiu em sua defesa. "A sentença diz isso, isso é uma prova, e Jenni e eu sabemos que não é o caso. Não vou mudar meu depoimento inicial como outros fizeram, como Jenny fez. Pedi a permissão dela e ela disse 'tudo bem'. Além disso, foi um beijo apaixonado, sem qualquer conotação sexual, na frente de 80 mil pessoas", falou, antes de atacar o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

"Não estou dizendo que ela foi manipulada ou que houve outros motivos. O que eu vi foi uma manobra imediata da extrema esquerda em nosso país, com interesses claros e direcionados, com a criação de uma realidade paralela e uma mudança repentina de discurso. Num contexto em que Pedro Sánchez precisava do apoio dos separatistas para se consolidar como primeiro-ministro, ele teve que conceder-lhes uma anistia que ele mesmo já havia dito mil vezes ser ilegal e não ter lugar na Constituição. Foi uma cortina de fumaça, Houve a tempestade perfeita para capitalizar o incidente do beijo em relação à Lei de Anistia", disparou.

Mais recentes

Imagem - Neymar nega pedido de desculpas a Vojvoda e ataca jornalista: ‘Mais uma mentira’

Neymar nega pedido de desculpas a Vojvoda e ataca jornalista: ‘Mais uma mentira’
Imagem - Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B
Imagem - Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’