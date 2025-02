PAGARÁ MULTA

Rubiales é condenado por beijo forçado em jogadora Jenni Hermoso

Justiça da Espanha considerou que beijo do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol ocorreu sem consentimento

O beijo, que Hermoso alegou ter sido sem seu consentimento, lançou uma sombra sobre as comemorações da conquista do Mundial pela equipe feminina da Espanha, em agosto de 2023, na Austrália. Isso gerou indignação generalizada na sociedade além do futebol e deu início a um dos escândalos mais vergonhosos da história do futebol espanhol.>