FORÇOU A SAÍDA

Jogador pretendido pelo Vasco abre live pedindo para ser liberado: 'Me deixem ser feliz'

Loide Augusto revelou que não está indo aos treinos e que está sendo multado pelo Alanyaspor por forçar a transferência

O atacante angolano Loide Augusto abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais para falar com torcedores e abordou o interesse do Vasco em sua contratação. Durante a live, o jogador disse que tem o desejo de se transferir para o Cruzmaltino e pediu para ser liberado pelo Alanyaspor, clube da Turquia dono dos direitos econômicos do atacante.>

pensando muito no loide augusto que tá fazendo uma live lá no instagram pedindo pro clube dele liberar ele pra vir jogar no Vasco pic.twitter.com/hJRk3Eh4R9

O Alanyaspor, clube da Turquia com o qual Loide tem contrato até junho de 2027, faz jogo duro nas conversas e recentemente recusou uma proposta de 2,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 12,5 milhões. O Vasco conta justamente com o desejo do jogador na tentativa de convencer os turcos e fechar o negócio antes do encerramento da janela, no próximo dia 28 de fevereiro. As informações foram divulgadas pelo ge. >