SAÚDE & TREINO

Tadalafila: uso do medicamento como pré-treino pode colocar vida em risco

Em tese, a substância agiria como vasodilatador e auxiliaria a hipertrofia, mas profissionais da saúde alertam para efeitos colaterais



Alan Pinheiro

Thais Borges

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 19:12

Tadalafila Crédito: Shutterstock

A Tadalafila vem ganhando cada vez mais espaço entre os adeptos da musculação com a promessa de facilitar o ganho de massa magra e o tônus muscular por conta do seu efeito vasodilatador. Em tese, a substância agiria na camada que reveste a parede interna das artérias, permitindo a chegada de mais sangue nos músculos, auxiliando a hipertrofia. O uso do medicamento, no entanto, pode causar efeitos colaterais no corpo.>

Ainda assim, como diz o urologista Bruno Sarmento, não existem estudos que comprovem a segurança do uso do medicamento em treinamento físico. “Como um vasodilatador teoricamente aumenta a quantidade de sangue que chega nas partes periféricas do corpo, existe uma cultura de achar que o atleta teria um ganho de desempenho. Mas é desvirtuar o uso, porque não foi para isso que ele foi criado. O medicamento não é aprovado e testado para isso”, enfatiza.>

"Não sabemos como essa ideia surgiu. O que já sabemos é que não há comprovação científica alguma que ateste os benefícios do uso da Tadalafila como pré-treino. Dispomos de diversos produtos que podem ser usados com esta finalidade de forma segura e eficaz, mas as modas viralizadas nas redes sociais às vezes ultrapassam a linha do bom senso e podem colocar a vida em risco", pontua o nutricionista Haroldo Lordello.>

De acordo com a ANVISA, a venda de Tadalafila no Brasil triplicou nos últimos três anos. A substância foi a terceira mais vendida em 2024 no mundo, ficando atrás apenas da Losartana e da Metformina. Trata-se de uma droga segura, desde que seja administrada de forma adequada. O uso indiscriminado da Tadalafila pode causar reações adversas. Ainda há o perigo da interação com outros remédios e dos efeitos colaterais, que vão de uma simples indigestão a alterações na visão, audição e batimentos cardíacos.>

“Não é o uso recomendado pelo fabricante. Caso algum médico prescreva para essa finalidade e ache seguro, tudo bem, mas o paciente não pode usar por conta própria, porque pode ter repercussão na pressão arterial”, explica o urologista Leonardo Calazans.

>

Para dar um gás no treino, potencializar o ganho de massa magra ou ajudar na queima calórica existem substâncias e alimentos com eficácia comprovada, que devem ser indicados por nutricionista, sempre observando a necessidade de cada paciente. "É sempre bom esclarecer que o uso de vasodilatadores nos treinos pode aumentar a percepção de força e desempenho, mas sem uma alimentação adequada e direcionada não há garantia de ganho muscular", finaliza Haroldo Lordello.>

Segundo o urologista George Ferrari, a substância também se tornou comum em fórmulas prescritas por profissionais que atuam na área da medicina ortomolecular. “Tem a teoria de que melhora na academia, mas é bobagem. Toda fórmula para homem vem com uma dose bem pequena da Tadalafila. O cara se sente melhor e acha fantástico, mas é algo mais psicológico”. >

Indicações

A tadalafila é uma substância inibidora da enzima fosfodiesterase tipo 5. Em nota enviada ao CORREIO, a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) explicou que, além da disfunção erétil, o fármaco é indicado no tratamento de sintomas de próstata aumentada (hiperplasia prostática benigna). "De forma geral, a atuação se dá no aumento do fluxo sanguíneo no pênis e no relaxamento da musculatura da próstata e bexiga", explica a assessoria técnica da entidade, que representa o setor de farmácias de manipulação.>

A dose habitual seria de 10mg por dia, mas pode ser aumentada até 20mg. É possível, ainda, reduzir a 5mg ou a 2,5 mg. No caso das farmácias de manipulação, a substância só pode ser vendida se a pessoa apresentar a prescrição médica, que deve ser avaliada por um farmacêutico na sequência.>

"É importante ressaltar inicialmente que a tadalafila não é indicada para mulheres e deve ser utilizada com cuidado em pacientes com problemas cardíacos, renais e hepáticos. Como possível efeito colateral, podem ocorrer reações comuns como dores de cabeça e musculares, indigestão e rubor. Nos casos mais graves, infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e até morte", acrescenta a associação.>