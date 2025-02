NOVA VIDA

Condenado no caso Eliza Samudio se torna treinador de goleiros em Minas

"Macarrão" vive em Pará de Minas sob liberdade condicional

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio em 2010, "Macarrão" vive em Pará de Minas como treinador de goleiros em uma escolinha de futebol na cidade mineira. Amigo do ex-goleiro Bruno Fernandes, que tinha Eliza como amante e também foi condenado no caso, Luiz Henrique Ferreira Romão está sob liberdade condicional. As informações foram divulgadas pelo ge.>