LUTO NO FUTEBOL

Laudo confirma infarto agudo como causa da morte do jogador Gabriel Popó

Atleta de 26 anos morreu neste domingo (16) por infarto agudo do miocárdio

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:13

Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu após sofrer mal súbito Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu por infarto agudo do miocárdio. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou nesta segunda-feira (17) o motivo do falecimento do atleta de 26. Gabriel foi encontrado desacordado no domingo (16) por um colega de clube no alojamento do time. O meia foi encaminhado à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu e teve a morte confirmada no mesmo dia.>

Gabriel Popó foi contratado pelo time do interior paulista no começo deste ano e, desde então, morava na sede do clube. Ele deixa uma filha de quatro anos. O XV de Jaú jogaria neste domingo contra o União Suzano, pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, mas o jogo foi adiado por conta da tragédia.>

A assessoria de comunicação do XV de Jaú informou que "o translado do atleta Gabriel Popó para sua cidade natal, São José do Ribamar, no Maranhão, está sendo realizado com todo suporte do clube".>

Natural de Marília (SP), Gabriel Popó disputou apenas uma partida pelo XV de Jaú na temporada, atuando por cerca de 30 minutos. O atleta acumulou passagens por diversos clubes ao longo da carreira, incluindo Moto Club, Marília, Manthiqueira, São José-MA, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Sousa, Linense e Boa Esporte.>