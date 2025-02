HAJA SOL

Torcida foge do calor com 'sombra improvisada' em jogo do Paulistão

Clique do fotógrafo Filippo Ferrari ocorreu durante partida entre Velo Clube e Inter de Limeira

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:00

Torcida do Velo foge do calor com sombra no Benitão Crédito: Filippo Ferrari/ Velo Clube

O confronto entre Velo Clube e Inter de Limeira viralizou nas redes sociais com uma imagem dos torcedores fugindo do sol e do calor de Rio Claro. O confronto entre as equipes paulistas ocorreu neste domingo (16) e o clique foi tirado pelo fotógrafo Filippo Ferrari.>

"Respeita os velistas que descobriram uma sombra na arquibancada descoberta e proporcionaram essa verdadeira obra de arte", escreveu o Velo Clube. Os termômetros chegaram a marcar 32º C e o sol forte obrigou vários torcedores a “fugirem” da parte descoberta do Benitão. >