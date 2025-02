NOVA CASA

Alerrandro precisou pagar a própria multa para deixar RB Bragantino e ir à Rússia

Nenhum clube gerido pela Red Bull está autorizado a fazer negócio com equipes russas pelos conflitos socioeconômicos e a guerra

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 15:23

Alerrandro comemorando gol no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O ex-atacante do Vitória Alerrandro precisou pagar a própria multa rescisória com o Red Bull Bragantino para conseguir se transferir para o CSKA, da Rússia, clube o qual foi anunciado nesta segunda-feira (17). De acordo com informações divulgadas pelo Uol, a transação ocorreu por uma determinação da empresa que gere o time paulista.>

Nenhum clube gerido pela Red Bull está autorizado a fazer negócio com equipes russas pelos conflitos socioeconômicos e a guerra. Não há a possibilidade de negócios diretos com as instituições esportivas do país europeu. A única possibilidade de acerto era com o pagamento da multa rescisória, como comunicou oficialmente o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (17).>

O Red Bull Bragantino informa que acertou a rescisão do contrato do atacante Alerrandro no dia 14 de fevereiro. O atleta chegou a um acordo para pagamento do valor da multa e rompeu o vínculo para ficar livre no mercado.



Alerrandro vestiu a camisa do clube em 123 oportunidades… pic.twitter.com/3EoP6HaA0i — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 17, 2025

Alerrandro deixou o Vitória no final do ano passado após o fim do contrato de empréstimo e voltou ao Red Bull Bragantino. O Leão tentou segurar o atleta, mas a pedida do clube paulista tornou a negociação inviável. Mesmo assim, o Vitória seguiu monitorando a situação de Alerrandro, que não estava nos planos do Red Bull.>