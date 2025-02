COPA DO NORDESTE

Confronto de Leões: Carpini tem retrospecto negativo contra Vojvoda

Treinador argentino levou a melhor nas partidas contra o atual técnico do Vitória



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 16:35

Vojvoda e Thiago Carpini se enfrentam novamente pela Copa do Nordeste Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Um duelo de leões está marcado para o meio desta semana e, dentro das quatro linhas, os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Thiago Carpini se enfrentarão pela quarta vez. O comandante argentino leva a melhor, com dois resultados positivos e uma derrota. Válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, o duelo entre Vitória e Fortaleza ocorre nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Castelão.>

No primeiro encontro, Thiago Carpini ainda comandava o São Paulo. Em abril do ano passado, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici venceu por 2x1, com gols dos argentinos Lucero e Machuca. O confronto ocorreu no Morumbis. O treinador de 40 anos foi demitido do Tricolor Paulista dias depois e, no mês seguinte, foi contratado pelo Vitória. >

Carpini reencontrou o Fortaleza de Vojvoda em julho, novamente pelo Brasileirão, no Castelão. Breno Lopes, Pochettino e Tinga marcaram e garantiram o triunfo dos donos da casa por 3x1 diante do Vitória. Zé Hugo foi o responsável pelo único gol do Leão da Barra na partida.>

No returno da Série A, o Rubro-Negro saiu vitorioso no Barradão: 2x0, com dois gols marcados pelo atacante Alerrandro, que foi anunciado pelo CSKA neste segunda-feira (17). Essa foi a primeira vitória de Thiago Carpini no confronto diante do adversário argentino.>

O quarto embate entre os técnicos, além do duelo particular, valerá também a liderança do Grupo A do Nordestão. O Vitória é o primeiro colocado, com sete pontos, enquanto o Fortaleza aparece logo atrás, com seis.>

Confira o histórico do confronto Vojvoda x Carpini: