DINOSSAURO DO ACRE

Veja como era o corpo de Ramon Dino antes de entrar no fisiculturismo

O fisiculturista brasileiro se tornou um dos principais nomes do esporte na categoria Classic Physique nos últimos anos

Maior fisiculturista do Brasil na atualidade, Ramon Dino se tornou um dos principais nomes do fisiculturismo na categoria Classic Physique nos últimos anos. Dono de uma ótima genética, o brasileiro exibia o corpo definido já na adolescência e foi aprimorando o físico desde então.>

Muito popular entre os bodybuilders, o fisiculturista do Acre começou a treinar aos 14 anos e passou a mirar o fisiculturismo quando tinha 18. Aos 21, estreou no circuito amador. Mesmo sendo o mais novo dos três filhos de Suzana e Hamilton, Ramon Dino muitas vezes era confundido como o mais velho, devido ao tamanho e ao biotipo corporal. Acompanhe a evolução do corpo do atleta abaixo:>