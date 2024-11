ATRAÇÃO ESPECIAL

Após ganhar Mr. Olympia Brasil, Ramon Dino faz rara apresentação sem pintura

O brasileiro já está garantido no próximo torneio mundial e deve se resguardar para "esconder" o físico antes da competição

Principal candidato a desbancar a hegemonia do canadense Chris Bumstead, Ramon Dino decepcionou no mundial deste ano ao ficar apenas na quarta posição da competição. O fisiculturista, no entanto, não deixou a derrota o abalar. Em outubro, foi coroado campeão do Mr. Olympia Brasil, garantindo sua vaga para o mundial do próximo ano.