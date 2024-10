FORA DO TOP 3

Fisiculturista Ramon Dino se pronuncia após derrota no Mr. Olympia: ‘Ano que vem tem mais’

O fisiculturista Ramon Dino se pronunciou pela primeira vez após ficar de fora do top 3 da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, maior torneio de fisiculturismo do mundo. A competição aconteceu no sábado (12) e, no ano passado, o brasileiro conseguiu a segunda colocação.