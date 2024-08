EXTREMO-SUL

Suspeito da morte de fisiculturista é preso em Porto Seguro

Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de envolvimento na morte do fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Magnin, 22 anos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (14) em Porto Seguro, no extremo-sul baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), investigações apontaram que o crime tem ligação com o tráfico de drogas