Bilhetes para sorteio de agosto da Nota Premiada Bahia já estão disponíveis

Mais de 793 mil participantes estão inscritos na campanha

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 19:45

Nota premiada Crédito: Reprodução

A Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado, disponibilizou os bilhetes eletrônicos que irão concorrer no sorteio deste mês, agendado para o dia 29 de agosto. Para conferir, os participantes devem acessar o site do sorteio, fazer login e escolher a opção Minha Conta/Bilhetes.

O sorteio, conforme o regulamento da campanha, irá considerar os bilhetes gerados nas compras realizadas no mês de julho. Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Para participar da Nota Premiada Bahia, concorrer aos prêmios em dinheiro e ainda ajudar entidades filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Atualmente, são mais de 793 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 5.049 pessoas, das quais 3.055 moram na capital, 1.992 no interior e duas fora do estado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer às premiações mensais e especiais, ajuda as filantrópicas escolhidas por ele. As entidades recebem pontos que são revertidos em apoio financeiro feito regularmente pelo Governo do Estado.