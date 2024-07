SORTE

Moradora do interior baiano fatura R$ 100 mil na Nota Premiada

Entre vencedores dos 90 prêmios de R$ 10 mil está uma moradora de Recife (PE)

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 15:57

Uma moradora de Livramento de Nossa Senhora, no Centro Sul do estado, faturou o prêmio de R$ 100 mil do Nota Premiada Bahia, campanha do governo estadual para incentivar a cidadania fiscal. O resultado divulgado nesta quinta-feira (25) é da premiação de julho, que inclui ainda 90 moradores de outras 27 municípios baianos, além de uma pessoa que atualmente mora em Recife.

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 52 foram para Salvador, 37 para o interior e um para a capital pernambucana. A relação completa dos sortudos do mês está disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas demais redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba): @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no Twitter.

É a primeira vez que um morador de Livramento de Nossa Senhora ganha o prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia. Além de Livramento, entre os municípios do interior da Bahia que tiveram participantes contemplados são destaques Lauro de Freitas, com cinco pessoas sorteadas, e Feira de Santana, com quatro.

Na sequência estão Barreiras (2), Camaçari (2), Euclides da Cunha (2), Eunápolis (2) e Jequié (2). A lista é completada por 18 municípios com um sorteado cada: Amargosa, Camacan, Castro Alves, Dias D´Ávila, Ilhéus, Ipiaú, Itapetinga, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, São Desidério, Simões Filho, Sobradinho, Taperoá, Tapiramutá, Teixeira de Freitas, Valença, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 789 mil participantes inscritos no site e, com o sorteio desta quinta-feira, alcançou a marca de 5.049 pessoas contempladas, das quais 3.054 moram na capital, 1.993 no interior e duas de fora do estado.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas.