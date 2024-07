MORADOR DE PERNAMBUÉS

Ganhador da Nota Premiada achou que ligação era golpe e pretende estudar Direito

Homem recebeu prêmio no valor de R$ 1 milhão

Publicado em 24 de julho de 2024 às 14:07

O mais novo milionário baiano já morou em Pernambués e concorreu na Nota Premiada por cinco anos, até ganhar no último dia 18 o valor de R$ 1 milhão. O homem não teve a identidade revelada, mas faturou o prêmio depois de ser sorteado na campanha de educação fiscal da Bahia. “Até agora não estou acreditando. É muito surpreendente”, disse.

Ele lembra que, inicialmente, pensou que fosse um golpe a ligação da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) comunicando a premiação. Só passou a confiar que o prêmio era real depois que acessou o site da pasta estadual, que gerencia a campanha, e confirmou o resultado, definido com base no sorteio da Loteria Federal. “O coordenador da campanha me ligou e me orientou direitinho”, contou.

O sortudo afirma que deve investir o valor do prêmio e, por enquanto, pretende gastar apenas com o necessário. “Acredito que esse dinheiro vai servir para ajudar minha família a alcançar seus objetivos”, conta ele, que ainda sonha em ingressar no curso de Direito.

O resultado do sorteio especial do milhão, que acontece uma vez ao ano, foi divulgado no último dia 18. Desde o início da campanha, em fevereiro de 2018, seis participantes já foram contemplados com o prêmio de R$ 1 milhão.

Nesta quinta-feira (25), a campanha vai realizar mais um sorteio regular, com um prêmio no valor de R$ 100 mil e outros 90 prêmios de R$ 10 mil. Para concorrer, é preciso estar cadastrado na Nota Premiada Bahia e não esquecer de colocar o CPF nas notas fiscais eletrônicas.

Como se inscrever

Para participar da campanha, basta preencher um formulário simples, disponível no site da Nota Premiada. O preenchimento só precisa ser realizado uma única vez. Em seguida, o participante deve sempre incluir o CPF cadastrado na nota fiscal, nas compras realizadas no varejo baiano.

No ato do cadastro, o participante também pode escolher até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, com as quais irá compartilhar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses para as entidades ativas e regulares no Sua Nota, que hoje são 530. O valor total repassado pela Sefaz-BA é de R$ 5 milhões.