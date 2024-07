PRÊMIO ESPECIAL

Nota Premiada Bahia sorteia R$ 1 milhão nesta quinta-feira (18)

Ao todo, irão concorrer mais de 172 milhões de bilhetes gerados

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 14:58

Nota premiada Crédito: Reprodução

Falta muito pouco para que um participante da campanha Nota Premiada Bahia se torne o mais novo milionário baiano. O resultado será conhecido nesta quinta-feira (18). Ao todo, irão concorrer mais de 172 milhões de bilhetes gerados a partir de compras com os números de CPF dos participantes, realizadas entre 1° de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.

Com periodicidade anual, os sorteios especiais de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia já contemplaram até hoje cinco pessoas, das quais três residentes no interior baiano e duas na capital. Pelo interior, ganharam o prêmio milionário moradores de Feira de Santana, de Lauro de Freitas e de Guanambi. Em Salvador, os felizardos vieram dos bairros de Matatu e São Cristóvão.

Além dos sorteios especiais de R$ 1 milhão, a Nota Premiada Bahia realiza todo mês 90 sorteios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Neste mês de julho, por exemplo, o sorteio regular está mantido, e acontecerá no dia 25. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já contemplaram ao todo 4.957 pessoas, das quais 3.002 moram na capital, 1.954 no interior e uma fora do estado.

A campanha conta atualmente com mais de 786 mil participantes inscritos. Além de estar cadastrado, é preciso incluir o CPF nas compras para concorrer aos prêmios. A Nota Premiada também beneficia instituições sociais e de saúde que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade: ao se cadastrar no site, o participante escolhe até duas instituições, dentre as 529 ativas e regulares, para o compartilhamento das suas notas fiscais.

Coordenada pela Sefaz-BA, a Nota Premiada Bahia é uma campanha de educação fiscal com o objetivo de incentivar a população a exigir, nas compras realizadas no mercado varejista, a emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). A publicação do resultado será no site da ação e nas redes sociais da campanha e da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), gestora da Nota Premiada.

