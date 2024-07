VIRE MILIONÁRIO

Nota Premiada vai sortear R$ 1 milhão na Bahia no dia 18 de julho

Um sorteio especial vai beneficiar um ganhador na Bahia no dia 18 de julho, quando a Nota Premiada vai anunciar o resultado da campanha com prêmio de R$ 1 milhão para somente um vencedor. Para esta premiação valem os bilhetes eletrônicos relativos a compras realizadas entre junho de 2023 e maio de 2024.

Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com mais de 774 mil inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da Nota Premiada Bahia já contemplaram 4.957 pessoas, das quais 3.002 moram na capital, 1.954 no interior e uma fora do estado.

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem se cadastra na campanha também passa a apoiar entidades filantrópicas inscritas no Programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Toda vez que o participante insere o CPF na nota, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses para as mais de 500 filantrópicas ativas e regulares no Sua Nota é um Show de Solidariedade. O valor distribuído a cada quadrimestre entre as entidades do programa é de R$ 5 milhões.