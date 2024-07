BAHIA

Nota Premiada sorteia prêmio especial de R$ 1 milhão este mês

Para esta nova premiação, valem os bilhetes eletrônicos relativos a compras realizadas entre junho de 2023 e maio de 2024

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 12:42

Nota premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os sorteios anuais de R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado, já contemplaram cinco pessoas, três do interior baiano e duas na capital. No próximo dia 18 de julho, mais um participante da Nota Premiada Bahia vai se tornar milionário, com a realização do sorteio especial de 2024.

Para esta nova premiação, valem os bilhetes eletrônicos relativos a compras realizadas entre junho de 2023 e maio de 2024. O resultado será publicado no site e nas redes sociais da Sefaz-Ba e da campanha. O sorteio especial de R$ 1 milhão acontece anualmente desde o lançamento da campanha Nota Premiada Bahia, em 2018, e chega à sua edição de número sete.

A sequência de premiações especiais foi interrompida apenas em 2020, quando o sorteio número três precisou ser suspenso em função da pandemia. O participante a ser contemplado em 2024, portanto, será o sexto milionário da história da campanha. Pelo interior, ganharam o prêmio milionário moradores de Feira de Santana, de Lauro de Freitas e de Guanambi. Em Salvador, os felizardos vieram dos bairros de Matatu e São Cristóvão.

Além dos sorteios especiais de R$ 1 milhão, a Nota Premiada Bahia realiza todo mês 90 sorteios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Neste mês de julho, por exemplo, o sorteio regular está mantido, e acontecerá no dia 25. Atualmente, a campanha conta com mais de 774 mil inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já contemplaram ao todo 4.957 pessoas, das quais 3.002 moram na capital, 1.954 no interior e uma fora do estado.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, indicar até duas instituições filantrópicas para apoiar, uma da área de saúde e outra da social, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Além de concorrer a prêmios em dinheiro, quem se cadastra na campanha também passa a apoiar entidades filantrópicas inscritas no Programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Toda vez que o participante insere na nota o CPF cadastrado na campanha, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.