CÁRCERE PRIVADO

Homem que fez mãe e filho de dois anos reféns no Arenoso é pai da criança

Cárcere durou por cerca de quatro horas

Wendel de Novais

Publicado em 8 de julho de 2024 às 09:54

O homem que fez uma mãe e o filho de dois anos reféns na manhã desta segunda-feira (8), no bairro do Arenoso, é pai da criança que prendeu em casa por cerca de quatro horas. Deivison, como foi identificado o suspeito, estava armado em uma das ruas no bairro quando foi surpreendido por policiais e atirou contra viaturas antes de iniciar uma fuga.

Para tentar escapar da polícia, de acordo com comandante da 23° CIPM, o Coronel Luciano Jorge, o suspeito teria invadido a casa onde mora a sua filha de dois anos e a mãe. "Na fuga, culminou que esse indivíduo invadiu a casa para fazer a mulher e a filha dele como refém. É mais uma ocorrência daquelas em que criminosos fazem de reféns pessoas que eles conhecem", explicou o Coronel.

O comandante disse ainda que Deivison é figura conhecida na região, tendo cometido o mesmo crime de cárcere privado em novembro de 2023, quando estava fugindo da polícia. Segundo informações de uma fonte policial, que prefere não se identificar, o suspeito seria um traficante da facção do Bonde do Maluco (BDM), que atua no Arenoso.

"A criança é filha dele com a mulher, mas ela já confirmou que não tem mais um relacionamento com ele. No caso da residência, a família cedeu a ela para que tivesse acesso a casa e conseguisse o benefício destinado a crianças com o espectro autista", completou Luciano Jorge, destacando que os suspeitos vão ser conduzidos para a sede do Draco.